Войнов ближе всех к возвращению в состав «Авангарда» после травмы. Волков и Чистяков могут сыграть с «Локомотивом»

Войнов, Чистяков и Волков могут сыграть против «Локомотива».

Генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин рассказал о том, что защитники Вячеслав Войнов и Семен Чистяков , а также нападающий Александр Волков , могут вернуться на лед в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива ».

Первая игра серии пройдет 24 апреля в Ярославле.

«Ближе всех к матчам Вячеслав Войнов . Сегодня он начинает занятия в общей группе.

Что касается Александра Волкова и Семена Чистякова, они продолжают восстановление. Мы ждем их по ходу серии», – сказал Алексей Сопин.

Войнов не играет с 30 марта, Чистяков – с 8 апреля, Волков – с 12 апреля.