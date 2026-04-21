  Войнов ближе всех к возвращению в состав «Авангарда» после травмы. Волков и Чистяков могут сыграть с «Локомотивом»
Войнов ближе всех к возвращению в состав «Авангарда» после травмы. Волков и Чистяков могут сыграть с «Локомотивом»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о том, что защитники Вячеслав Войнов и Семен Чистяков, а также нападающий Александр Волков, могут вернуться на лед в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».

Первая игра серии пройдет 24 апреля в Ярославле.

«Ближе всех к матчам Вячеслав Войнов. Сегодня он начинает занятия в общей группе.

Что касается Александра Волкова и Семена Чистякова, они продолжают восстановление. Мы ждем их по ходу серии», – сказал Алексей Сопин.

Войнов не играет с 30 марта, Чистяков – с 8 апреля, Волков – с 12 апреля.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
Хорошо бы что бы были всё в строю с локо будет тяжело, дальше уже намного легче
Не думаю что Войнов прям усилит оборону. Единственное что Чайку не нужно будет подключать. А вот Волкова и Чистого конечно не хватает.
Войнов жёсткий и грамотный защитник который может и в атаке решить эпизод если предоставится шанс. Поможет против Локо думаю. Лучше ему больше игрового времени чем Чекони например, потому что второй часто теряет позицию. Много раз наблюдал как нападающие противника пробирались между ним и бортом и выходили на ударную позицию.
Минус Войнова в том что он медленный. С Локо это может повлиять и сильно. Ну и Чиконни хоть не без ошибок, но гораздо жёстче Войнова. Плюсом войнов никогда особо не защищает вратаря. Чиконни же постоянно всех устрашает. С локо, где провокаций будет дохрена, как раз Чиконни будет полезней, я так думаю.
