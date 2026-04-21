В детской хоккейной школе в Екатеринбурге прошли обыски. Экс-директора подозревают в мошенничестве, получении и даче взятки, превышении полномочий (E1.RU)

В детской хоккейной школе в Екатеринбурге прошли обыски.

В Екатеринбурге следователи провели обыски в помещении ледовой арены «Авто» и на ледовой арене «Спартаковец», сообщил E1.RU.

Мероприятия, по предварительной информации, связаны с бывшим директором хоккейной школы.

«Пришли в 7 утра и уже уехали. Забрали главного бухгалтера и методиста. Экс-директора подозревают в мошенничестве, получении и даче взятки, превышении полномочий, служебному подлогу, группой лиц по предварительному сговору», – сообщил источник.

Также обыски прошли в квартире, где живет один из подозреваемых.

Отмечается, что на руководство школы «Спартаковец» и финансовые поборы долго время жаловались родители. Для нее было предусмотрено финансирование из бюджета. По словам родителей, все финансовые расходы им приходилось нести самим.