«Ак Барс» не делал предложение Лиможу. Клуб займется формированием состава после сезона («Бизнес Online»)

«Ак Барс» не делал предложение Алексу Лиможу.

«Ак Барс» не делал предложение о контракте нападающему минского «Динамо » Алексу Лиможу .

Ранее сообщалось об интересе многих топ-клубов к форварду, но само крупное предложение сделал «Ак Барс » – контракт с зарплатой в 90 миллионов рублей в год.

Однако, по информации «Бизнес Online», казанский клуб будет заниматься формированием состава после завершения сезона. В полуфинале Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет против «Металлурга».

В этом сезоне Лимож набрал 73 (24+49) очка в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов в 8 играх.