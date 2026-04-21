«Ак Барс» не делал предложение Лиможу. Клуб займется формированием состава после сезона («Бизнес Online»)
Ранее сообщалось об интересе многих топ-клубов к форварду, но само крупное предложение сделал «Ак Барс» – контракт с зарплатой в 90 миллионов рублей в год.
Однако, по информации «Бизнес Online», казанский клуб будет заниматься формированием состава после завершения сезона. В полуфинале Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет против «Металлурга».
В этом сезоне Лимож набрал 73 (24+49) очка в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов в 8 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем