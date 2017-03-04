НХЛ. Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне
Форвард «Чикаго» Артемий Панарин забросил шайбу в матче с «Айлендерс» (2:1 Б).
Этот гол стал для россиянина 20-м в сезоне. Он отличился в концовке третьего периода при снятом вратаре, что позволило «Блэкхокс» перевести игру в овертайм.
Кроме того, реализованный Панариным буллит поставил точку в послематчевой серии. В итоге его признали второй звездой матча.
На его счету стало 57 (20+37) очков в 63 матчах сезона при полезности «+19».
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