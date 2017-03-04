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    НХЛ. Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне

    Теги Айлендерс Чикаго НХЛ Артемий Панарин

    Форвард «Чикаго» Артемий Панарин забросил шайбу в матче с «Айлендерс» (2:1 Б). 

    Этот гол стал для россиянина 20-м в сезоне. Он отличился в концовке третьего периода при снятом вратаре, что позволило «Блэкхокс» перевести игру в овертайм. 

    Кроме того, реализованный Панариным буллит поставил точку в послематчевой серии. В итоге его признали второй звездой матча. 

    На его счету стало 57 (20+37) очков в 63 матчах сезона при полезности «+19». 

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