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    Руководство Лиги чемпионов готово освободить клубы КХЛ от группового этапа

    Теги ЦСКА СКА Лига чемпионов КХЛ Кубок Гагарина

    Исполнительный директор Лиги чемпионов Мартин Бауманн поделился мыслями о возможности проведения матчей между победителем турнира и чемпионом КХЛ.

    «Идея проведения матчей между победителями КХЛ и нашей лиги звучит интересно, но это не входит в наши планы. Сложно будет организовать такие игры. Мы начинаем турнир в августе, заканчиваем в феврале. Обладатель Кубка Гагарина определяется лишь в апреле. Наша цель – привлечь клубы КХЛ на постоянной основе.

    Мы обсуждали идею привлечения их в формате финала четырех, где две лучшие команды КХЛ играли бы с двумя нашими лучшими клубами. Но наши команды-учредители не поняли бы это, это нечестно по отношению к ним. Мы готовы освободить клубы КХЛ от группового этапа, но плей-офф они будут должны пройти.

    Мы надеемся, что это случится уже в следующем сезоне. Понятно, что в олимпийский год будет тяжело это сделать, но если у всех будет желание, то можно будет найти решение. Для начала мы хотим, чтобы хотя бы две команды присоединились к нам, наша цель – чтобы четыре клуба КХЛ играли у нас. Речь в большей степени о российских командах, таких как ЦСКА или СКА.

    Если говорить о следующем сезоне, то нужно прийти к решению в конце апреля. В мае будет жеребьевка», – сказал функционер.

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