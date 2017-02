Вратарь «Каролины» после матча с «Оттавой» (3:0) выразил уважение к ЛГБТ-сообществу.

«Этот вечер не забуду никогда. Я хотел бы посвятить этот шатаут любви, равенству и сплоченности», – написал швед.

Хоккеист сопроводил слова фотографией, на которой он держит клюшку, выкрашенную в радужные цвета, используемые представителями сексуальных меньшинств.

This was a night I’ll never forget. I’d like to dedicate this shutout to love, equality and togetherness. #YouCanPlay #HockeyIsForEveryone pic.twitter.com/9Cv2GfSsMZ