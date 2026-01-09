Патрик Кэйн забросил 500-ю шайбу в регулярках НХЛ. Он 50-й игрок в истории лиги с таким достижением и 6-й действующий

Патрик Кэйн забросил 500-ю шайбу в регулярках НХЛ.

Форвард «Детройта » Патрик Кэйн сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (5:1) и был признан первой звездой.

Вторая шайба, заброшенная в пустые ворота, стала для него 500-й в регулярках лиги.

На счету 37-летнего американца стало 26 (8+18) очков в 30 играх в текущем сезоне при полезности «+2».

За карьеру в рамках регулярок – 1369 (500+869) баллов в 1332 играх за «Чикаго », «Рейнджерс» и «Ред Уингс».

Ему осталось набрать 6 очков, чтобы обогнать Майка Модано (1374 в 1499) и стать новым рекордсменом среди уроженцев США.

Кэйн стал 50-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 500 шайб. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли делит 49-е место среди лучших снайперов лиги с Лэнни Макдоналдом.

Среди действующих игроков Кэйн стал 6-м, кому удалось достичь этой отметки. Ранее преуспели Александр Овечкин («Вашингтон», 915 шайб в 1535 играх), Сидни Кросби («Питтсбург», 649 в 1393), Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 600 в 1206), Евгений Малкин («Питтсбург», 523 в 1240) и Джон Таварес («Торонто», 509 в 1226).