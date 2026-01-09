  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Патрик Кэйн забросил 500-ю шайбу в регулярках НХЛ. Он 50-й игрок в истории лиги с таким достижением и 6-й действующий
Видео
20

Патрик Кэйн забросил 500-ю шайбу в регулярках НХЛ. Он 50-й игрок в истории лиги с таким достижением и 6-й действующий

Патрик Кэйн забросил 500-ю шайбу в регулярках НХЛ.

Форвард «Детройта» Патрик Кэйн сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1) и был признан первой звездой. 

Вторая шайба, заброшенная в пустые ворота, стала для него 500-й в регулярках лиги. 

На счету 37-летнего американца стало 26 (8+18) очков в 30 играх в текущем сезоне при полезности «+2». 

За карьеру в рамках регулярок – 1369 (500+869) баллов в 1332 играх за «Чикаго», «Рейнджерс» и «Ред Уингс».

Ему осталось набрать 6 очков, чтобы обогнать Майка Модано (1374 в 1499) и стать новым рекордсменом среди уроженцев США. 

Кэйн стал 50-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 500 шайб. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли делит 49-е место среди лучших снайперов лиги с Лэнни Макдоналдом. 

Среди действующих игроков Кэйн стал 6-м, кому удалось достичь этой отметки. Ранее преуспели Александр Овечкин («Вашингтон», 915 шайб в 1535 играх), Сидни Кросби («Питтсбург», 649 в 1393), Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 600 в 1206), Евгений Малкин («Питтсбург», 523 в 1240) и Джон Таварес («Торонто», 509 в 1226). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
logoНХЛ
logoВанкувер
logoДетройт
logoЧикаго
рейтинги
logoПатрик Кэйн
logoЛэнни Макдоналд
logoСидни Кросби
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoТоронто
logoПиттсбург
logoЕвгений Малкин
logoСтивен Стэмкос
logoНэшвилл
logoДжон Таварес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Полтапов набрал 100-е очко в КХЛ. 22-летний форвард ЦСКА сделал 2 дубля подряд – против «Спартака» и «Шанхая»
11 минут назад
ЦСКА выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 2:1 со «Спартаком». Команда Никитина идет 4-й на Западе
22 минуты назад
КХЛ. ЦСКА был сильнее «Спартака», «Трактор» победил «Сибирь»
24 минуты назад
Депутат Свищев о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки с учетом плей-офф: «24 шайбы – не недосягаемый результат. В этом сезоне будет непросто сделать это»
сегодня, 16:12
Марнер провел 700-й матч в НХЛ. У форварда «Вегаса» 787 очков в регулярках
сегодня, 14:59
Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор-2014» – чемпион Первенства Московской области! Работа и дисциплина приносят результат. Гордимся каждым игроком»
сегодня, 14:50
Драйзайтлю вручили золотую клюшку в честь 1000 очков в НХЛ. На церемонии присутствовали его жена, родители и собака
сегодня, 14:41Фото
НХЛ. «Виннипег» примет «Нью-Джерси», «Бостон» – «Питтсбург», «Вашингтон» сыграет с «Нэшвиллом», «Коламбус» – с «Ютой», «Сан-Хосе» против «Вегаса»
сегодня, 13:30
Владимир Юрзинов: «Решение Козлова поставить Кузнецова к Жаровскому – безупречное. Средний возраст дуэта – примерно 25 лет. Оптимально для передачи опыта»
сегодня, 14:25
Пойнт об игре Кучерова: «Я впечатлен, это происходит каждый год. Он не только одарен, но и очень много работал, чтобы стать одним из лучших в НХЛ»
сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Мыльников про 4 победы «Трактора» подряд: «Словили вайб выигрышей. Отдохнули в Новый год, салатов поели, перезагрузились»
45 минут назад
Джеймс ван Римсдайк появился в костюме Бэтмена перед матчем с «Монреалем». Форвард «Детройта» так поздравил сына Лиама с 4-летием
56 минут назадФото
«Бостон» продлил контракт с Аспиротом на 2 года. У защитника 2+1 и «плюс 15» в 25 матчах
сегодня, 16:30
Детский тренер Хуснутдинова о покере: «Пастрняк замолвил слово, чтобы Марата к нему поставили. Пока это разовая акция, надо выступать стабильно, Кучеров всю жизнь так прибавляет»
сегодня, 15:59
Тренер «Трактора» Корешков про 7+20 у Глотова в 45 играх: «Его задача – не больше забить, а чтобы команда побеждала. Это основная цель»
сегодня, 15:44
Корешков о «Тракторе»: «Завершилась новогодняя серия. Каждый матч играли от ножа, что-то получалось, что-то нет. Но это временно, дальше будет лучше»
сегодня, 14:12
Люзенков об 1:4 от «Трактора»: «Хорошая боевая игра. Ключевой момент – мы пропустили 2-ю шайбу, и большинство у нас сегодня не сработало»
сегодня, 13:57
Бобровский о 3:2 с «Оттавой»: «Мы показали сильную игру во всех зонах, были умны как в обороне, так и в нападении. Важная победа»
сегодня, 13:21
Кожевников об Овечкине: «Закинуть тысячу шайб ему под силу. Если хватит здоровья, он еще пару лет поиграет в НХЛ»
сегодня, 12:59
Агент Бережного: «В клубе довольны, что у Стаса есть прогресс. Он находит общий язык с тренерским штабом. Дай бог, увидим его в НХЛ»
сегодня, 11:52