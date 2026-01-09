Подколзин забил «Виннипегу» – 1-й гол за 10 матчей. У него 10+9 в 44 играх в сезоне

Василий Подколзин забил «Виннипегу» – 1-й гол за 10 матчей.

Форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (4:3).

На счету 24-летнего россиянина стало 19 (10+9) очков в 44 играх в сезоне при полезности «+7». Василий прервал безголевую серию из 9 матчей.

Отметки 10 шайб за сезон он достиг во 2-й раз за карьеру в лиге (личный рекорд – 14 шайб в 79 играх за «Ванкувер» в дебютном сезоне-2021/22).

Сегодня Подколзин (14:45, «+1») реализовал единственный бросок в створ и применил 2 силовых приема.