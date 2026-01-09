Макдэвид набрал очки в 17 матчах подряд (18+23 на отрезке) и повторил личный рекорд. У него 77 баллов в 44 играх в сезоне

Коннор Макдэвид набрал очки в 17 матчах подряд (18+23 на отрезке).

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (4:3). Его признали первой звездой встречи.

28-летний канадец набрал 77 (29+48) очков в 44 играх в сезоне и занимает 2-е место в гонках бомбардиров и снайперов , уступая лишь Нэтану Маккиннону из «Колорадо».

Результативная серия Макдэвида продлилась до 17 игр (41 очко на отрезке, 18+23). Он повторил личный рекорд по продолжительности серии игр с очками (октябрь и ноябрь 2021 года – 17 игр и 32 балла на отрезке; ноябрь и декабрь 2022 года – 17 и 37).

Рекорд клуба (и лиги в целом) принадлежит Уэйну Гретцки (51 подряд матч с очками, 1983/84). Среди действующих игроков «Ойлерс» лучший результат у Леона Драйзайтля (18, 2024/25).