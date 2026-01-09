Маккиннон набрал 1+3 в матче с «Оттавой» и вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 78 очков в 43 играх против 77 в 44 у Макдэвида

Нэтан Маккиннон набрал 1+3 в матче с «Оттавой» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон забросил шайбу и сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (8:2).

На счету 30-летнего канадца стало 78 (36+42) очков в 43 играх в текущем сезоне.

Он вновь возглавил гонку бомбардиров лиги, обогнав Коннора Макдэвида из «Эдмонтона » (77 баллов в 44 играх, 29+48, сегодня – 1+1 в матче с «Виннипегом»).

Макдэвид набрал очки в 17 матчах подряд (18+23 на отрезке) и повторил личный рекорд. У него 77 баллов в 44 играх в сезоне