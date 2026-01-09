Тексье сделал хет-трик в матче с «Флоридой» и стал 2-м французом в истории НХЛ с таким достижением. У форварда «Монреаля» 6 очков в 2 играх за 2 дня

Александр Тексье сделал хет-трик в матче с «Флоридой».

Форвард «Монреаля» Александр Тексье сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (6:2) и был признан первой звездой.

На счету 26-летнего француза стало 15 (7+8) очков в 30 играх в текущем сезоне при полезности «+6».

При этом 14 (7+7) баллов он набрал в 22 играх после перехода в «Канадиенс», а 6 (4+2) – в двух последних играх (вчерашней и сегодняшней).

Отметим, что Тексье стал вторым игроком из Франции в истории НХЛ, сделавшим хет-трик. Первым был Антуан Руссель (февраль 2017 года, «Даллас»).

Тексье последним включен в состав сборной Франции на ОИ-2026. Да Коста, Бельмар, Овитю, Бертран, Бозон – в списке