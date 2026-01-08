Тренер «Сибири» Люзенков: «Мне приставка «и. о.» не мешает. Мы с ребятами нормально общаемся, работаем. Штаб выполняет свои функции»

Ярослав Люзенков высказался о матче «Сибири» с «Локомотивом».

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири » Ярослав Люзенков высказался после матча с «Локомотивом » (2:3 ОТ).

– Хороший соперник, на фоне которого приятно проявить себя. Мы довольны игрой и довольны тем, что в третьем периоде у ребят было желание выиграть.

Есть недочеты, которые мы разберем, посмотрим. Отдельно хочу сказать, что (вратарь) Бердин отыграл неплохо. Это важно, потому что Антону одному тяжеловато играть.

– Есть новости по Илье Федотову?

– Нет, пока ничего не знаю. Поехал делать снимки, доктор еще ничего не сказал.

– Есть слухи, что у вас скоро уберут приставку «и. о.» Это правда?

– Пока ничего такого не было, никаких разговоров. В принципе, мне это не мешает. Мы с ребятами нормально общаемся, работаем. Тренерский штаб выполняет свои функции, я давно не обращаю на эту приставку внимания, – сказал Люзенков.