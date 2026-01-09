Кросби обошел Гретцки по числу ассистов в НХЛ за один клуб (1087). Он на 2-м месте в истории лиги, лидирует Бурк (1111)

Сидни Кросби обошел Уэйна Гретцки по числу ассистов в НХЛ за один клуб (1087).

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси » (4:1).

На счету 38-летнего канадца стало 49 (24+25) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+1». Текущая результативная серия – 8 игр (5+9 на отрезке).

За карьеру в рамках регулярок у Сидни стало 1736 (649+1087) баллов в 1394 играх.

По числу результативных передач в составе одного клуба Кросби обошел Уэйна Гретцки (1086 в 696 играх за «Эдмонтон ») и занимает чистое 2-е место в истории лиги. Его опережает только Рэй Бурк (1111 в 1518 играх за «Бостон »).

Отметим, что по числу очков в составе одного клуба Сидни идет на 3-м месте в истории лиги, уступая лишь Горди Хоу (1809 очков в 1687 играх за «Детройт) и Стиву Айзерману (1755 в 1514, «Детройт»).