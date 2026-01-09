Бобровский пропустил 5 шайб после 19 бросков «Монреаля». Поражение – 3-е подряд и 13-е в 30 играх в сезоне (88,0% сэйвов, КН 2,93)

Сергей Бобровский пропустил 5 шайб после 19 бросков «Монреаля».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля » (2:6).

37-летний россиянин отразил 14 из 19 бросков (73,7%). Еще одну шайбу «Канадиенс» забросили в пустые ворота.

Поражение стало для Бобровского 3-м подряд, матч с 3 или более пропущенными голами – 5-м подряд.

В текущем сезоне Сергей провел 30 игр (все – в старте). У него 17 побед и 13 поражений при 88,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,93.