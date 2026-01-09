Малкин забил в 1-м матче после травмы – с «Нью-Джерси». У него 30 очков в 27 играх в сезоне

Евгений Малкин забил в 1-м матче после травмы – с «Нью-Джерси».

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси » (4:1) и был признан первой звездой.

На счету 39-летнего россиянина стало 30 (9+21) очков в 27 играх в сезоне при полезности «+5».

Сегодня он провел первый матч после травмы плеча, из-за которой пропустил чуть больше месяца.

Евгений (18:19, нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 5 потерь при 2 перехватах.

Также он получил малый штраф за удар соперника клюшкой в начале третьего периода – соперник реализовал большинство.