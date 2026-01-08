Гришин о 3:2 с «Адмиралом»: «Создали много моментов, но реализация подводила. Противник опасно контратаковал. Хорошо, что в серии буллитов смогли вырвать победу»

Игорь Гришин высказался о матче «Нефтехимика» с «Адмиралом».

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин высказался о победе в матче с «Адмиралом » (3:2 Б).

«Вышли с хорошим настроем: сделать все, чтобы победить. Создали много голевых моментов, но реализация нас снова подводила. При этом противник опасно контратаковал. Началось с того, что мы упустили пару моментов в большинстве, а соперник мог нас наказать.

Где-то повезло, где-то вратарь нас выручил. Хорошо, что в серии буллитов смогли вырвать победу.

Закрытый хоккей если и был, то со стороны противника. Наверное, они готовились к такой игре. Если посмотрите статистику, 23 на 9 по броскам. Мы не играли в закрытый хоккей, просто соперник играл самоотверженно, поэтому по броскам в створ паритет почти. Закрытый хоккей был со стороны противника, но не с нашей стороны», – сказал Гришин.