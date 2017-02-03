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    НХЛ. Кеслер, Маршанд, Холтби и еще 27 игроков стали послами по связям с ЛГБТ- сообществом

    Теги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона Мэтт Стэйджан Скотт Хартнелл Райан Кеслер Хенрик Седин Дион Фанюф Крис Куниц Дастин Браун Энди Грин Шон Торнтон Франс Нильсен НХЛ Джеймс ван Римсдайк Мэтт Хендрикс Клод Жиру Давид Перрон Матс Зукарелло Асен Колин Уилсон Брайан Бойл Оливер Экман-Ларссон Брэйден Холтби Брэд Маршанд Чарли Койл Виннипег Эдди Лэк Кейси Сизикас Габриэль Ландескуг Андерс Нильссон Джейк Труба Эндрю Шоу Тревор ван Римсдайк Кертис Маккензи Крис Тирни

    Клубы НХЛ выбрали по одному игроку, который будет выполнять роль посла по связям с ЛГБТ- сообществом.

    Лига в феврале проводит акцию You Can Play, направленную на борьбу с гомофобией в спорте.

    «Анахайм» – Райан Кеслер, «Аризона» – Оливер Экман-Ларссон, «Бостон» – Брэд Маршанд, «Баффало» – Андерс Нильссон, «Каролина» – Эдди Лэк, «Калгари» – Мэтт Стэйджан, «Чикаго» – Тревор ван Римсдайк, «Колорадо» – Габриэль Ландескуг.

    «Коламбус» – Скотт Хартнелл, «Даллас» – Кертис Маккензи, «Детройт» – Франс Нильсен, «Эдмонтон» – Мэтт Хендрикс, «Флорида» – Шон Торнтон, «Лос-Анджелес» – Дастин Браун, «Миннесота» – Чарли Койл, «Монреаль» – Эндрю Шоу, «Нэшвилл» – Колин Уилсон, «Нью-Джерси» – Энди Грин, «Айлендерс» – Кейси Сизикас, «Рейнджерс» – Матс Зукарелло Асен.

    «Оттава» – Дион Фанюф, «Филадельфия» – Клод Жиру, «Питтсбург» – Крис Куниц, «Сан-Хосе» – Крис Тирни, «Сент-Луис» – Давид Перрон, «Тампа-Бэй» – Брайан Бойл, «Торонто» – Джеймс ван Римсдайк, «Ванкувер» – Хенрик Седин, «Вашингтон» – Брэйден Холтби, «Виннипег» – Джейк Труба.

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