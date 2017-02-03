Клубы НХЛ выбрали по одному игроку, который будет выполнять роль посла по связям с ЛГБТ- сообществом.

Лига в феврале проводит акцию You Can Play, направленную на борьбу с гомофобией в спорте.

«Анахайм» – Райан Кеслер, «Аризона» – Оливер Экман-Ларссон, «Бостон» – Брэд Маршанд, «Баффало» – Андерс Нильссон, «Каролина» – Эдди Лэк, «Калгари» – Мэтт Стэйджан, «Чикаго» – Тревор ван Римсдайк, «Колорадо» – Габриэль Ландескуг.

«Коламбус» – Скотт Хартнелл, «Даллас» – Кертис Маккензи, – Франс Нильсен, «Эдмонтон» – Мэтт Хендрикс, «Флорида» – Шон Торнтон, «Лос-Анджелес» – Дастин Браун, «Миннесота» – Чарли Койл, «Монреаль» – Эндрю Шоу, «Нэшвилл» – Колин Уилсон, «Нью-Джерси» – Энди Грин, «Айлендерс» – Кейси Сизикас, «Рейнджерс» – Матс Зукарелло Асен.

«Оттава» – Дион Фанюф, «Филадельфия» – Клод Жиру, «Питтсбург» – Крис Куниц, «Сан-Хосе» – Крис Тирни, «Сент-Луис» – Давид Перрон, «Тампа-Бэй» – Брайан Бойл, «Торонто» – Джеймс ван Римсдайк, «Ванкувер» – Хенрик Седин, «Вашингтон» – Брэйден Холтби, «Виннипег» – Джейк Труба.