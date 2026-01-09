Панарин – 7-й россиянин в истории НХЛ с 600 ассистами. Он обошел Ковалева, до Дацюка – 4 передачи

Артемий Панарин – 7-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 600 ассистов.

Форвард «Рейнджерс » Артемий Панарин сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (2:5).

На счету 34-летнего россиянина стало 48 (16+32) очков в 44 играх в сезоне.

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 918 (318+600) баллов в 796 играх за «Чикаго», «Коламбус» и «Рейнджерс ».

Он стал 7-м россиянином в истории лиги, достигшим отметки 600 результативных передач.

Выше идут Евгений Малкин («Питтсбург », 853 в 1240), Александр Овечкин («Вашингтон », 745 в 1535), Сергей Федоров (696 в 1248), Никита Кучеров («Тампа», 678 в 841), Сергей Зубов (619 в 1068) и Павел Дацюк (604 в 953).

Панарин обошел Алексея Ковалева (599 в 1316).

Панарин набрал очки в 5-м матче подряд (2+8 на отрезке). У него 2 ассиста, 4 броска и «минус 3» за 20:53 с «Баффало»