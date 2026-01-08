Яшкин о пропуске матчей: «Чувствую себя отлично. Скучал, конечно. Нет таких хоккеистов, которые не хотят играть»
Дмитрий Яшкин высказался о победе ««Ак Барса»» над «Барысом».
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался после победы над «Барысом» (3:1).
Форвард пропустил 3 прошлых матча.
– Как тебе игра? Ваша тройка организовала первый гол.
– Игра упорная, поэтому непростая была. Хорошо, что забили в конце. Они чуть добавили и забили в большинстве.
– Пропустил часть матчей, соскучился по хоккею?
– Да, чувствую себя отлично. Скучал, конечно. Нет таких хоккеистов, которые не хотят играть.
– «Барыс» удивляет? Они пока внизу, но кусачая команда и до зоны плей-офф им несколько побед.
– Все игры с ними непростые. Может, не везет где-то. И Омск они обыгрывали. Не знаю, вроде хорошо играют, но пока так, – сказал Яшкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости