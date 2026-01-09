НХЛ. «Монреаль» забросил 6 шайб «Флориде», «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», «Колорадо» разгромил «Оттаву» – 8:2, «Миннесота» одолела «Сиэтл»

Сегодня в регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль » был сильнее «Флориды» (6:2), «Питтсбург» был сильнее «Нью-Джерси» (4:1), «Рейнджерс » проиграли «Баффало » (2:5), «Колорадо» разгромил «Оттаву» (8:2), «Миннесота » одолела «Сиэтл» (3:2 ОТ).

