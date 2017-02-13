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    Андрей Коваленко: «Главный юрист профсоюза поможет игрокам «Сочи» составить заявления в прокуратуру»

    Теги Андрей Коваленко КХЛ Профсоюз игроков КХЛ Сочи кризис

    Руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал о ситуации с задолженностями в ХК «Сочи». 

    – В конце января профсоюз сообщил о тревожном положении дел в «Сочи», где хоккеистам клуба на протяжении трех месяцев  не выплачивали зарплаты. Что изменилось за прошедшие дни?

    – К сожалению, ничего не изменилось. По нашей информации, в ноябре, декабре и январе никаких контрактных выплат в ХК «Сочи» не производилось, а за октябрь игроки получили лишь 20 процентов от оклада.

    В такой нештатной ситуации отправляем в Сочи руководителя юридического отдела профсоюза. Он уже вылетел – и будет на месте разбираться в ситуации. Нахожусь с ним на телефонной связи, возможно, уже сегодня предпримем определенные действия.

    – О каких действиях речь?

    – КХЛ не раз говорила о том, что все мы работаем в строгом соответствии с законодательством РФ. Это законодательство защищает права любого работника, каждый из которых в случае очевидных нарушений, связанных в частности с невыплатой заработной платы, имеет право обращаться в прокуратуру. А в определенных ситуациях – еще и в Следственный комитет. На данном этапе мы планируем, что наш главный юрист непосредственно на месте поможет игрокам составить юридически правильные заявления в прокуратуру. С этого и начнем.

    – Ранее вы говорили о том, что профсоюз отправил руководителям ХК «Сочи», используя вашу терминологию, «ласковое письмо», в котором попросил разъяснить ситуацию.

    – Несмотря на то, что официального ответа мы не получили, определенный эффект от нашего выступления был. Руководство клуба тут же вышло на СМИ, были названы определенные сроки для погашений. К нашему большому сожалению, и эти сроки были нарушены. Якобы из-за некой технической ошибки, которая, похоже, становится системной.

    – Как вообще объяснить кризис в «Сочи»?

    – Честно говоря, мы никак не ожидали, что и в этом сезоне популярный клуб попадет в зону риска. Летом в ХК «Сочи» пришел новый и эффективный спонсор (РЖД – прим. Sports.ru), поэтому были уверены, что ситуация последних лет в южном клубе не повторится. И вот получили повторение пройденного.

    Уже сегодня вечером детально пообщаемся с нашим главным юристом, поймем, как действовать. Наша цель – не конфликт с руководством, наша цель – выплата зарплат хоккеистам клуба в точном соответствии с законом. Все вместе должны найти выход, – сказал Коваленко. 

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