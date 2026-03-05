Форвард «Ак Барса» Дыняк пропустит остаток регулярки из-за аппендицита (Артур Хайруллин)
Форвард «Ак Барса» Дыняк пропустит остаток регулярки.
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк пропустит остаток регулярного чемпионата КХЛ-2025/26.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«У нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка аппендицит. Он пропустит остаток регулярного чемпионата», – написал Хайруллин.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Дыняк провел 51 матч и набрал 16 (6+10) очков. Он не играет с 27 февраля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Здоровье! Поправляйся !
Жаль!!! Духовитый игрок... По моему самый лучший в "Ак Барсе" по самоотдаче... Жаль, будет не хватать!
Бесспорно это так, очень жаль конечно, ждём....
Накита ждём тебя, ты очень нужен команде, тебя не заменить! Здоровья 🙏
