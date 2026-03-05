Форвард «Ак Барса» Дыняк пропустит остаток регулярки из-за аппендицита (Артур Хайруллин)

Форвард «Ак Барса» Дыняк пропустит остаток регулярки.

Нападающий «Ак Барса » Никита Дыняк пропустит остаток регулярного чемпионата КХЛ-2025/26.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«У нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка аппендицит. Он пропустит остаток регулярного чемпионата», – написал Хайруллин.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Дыняк провел 51 матч и набрал 16 (6+10) очков. Он не играет с 27 февраля.