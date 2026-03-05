Широков об Олимпиаде: «Не нам решать, стал ли турнир неполноценным без России. Но нашей команды точно не хватало на Играх – это факт»

Сергей Широков: России не хватало на Олимпиаде-2026 – это факт.

Нападающий «Сибири », олимпийский чемпион Сергей Широков считает, что сборной России не хватало на мужском хоккейном турнире на Олимпийских играх-2026.

В финале турнира сборная США в овертайме обыграла Канаду со счетом 2:1.

«Я смотрел олимпийский турнир. Там были классные матчи, и я получал удовольствие от просмотра игры. Но очень жаль, что на Олимпиаде не было сборной России.

Не нам решать, стал ли этот турнир неполноценным без России. Но нашей команды точно не хватало на Играх – это факт.

Это большое событие для всего хоккея. Я рассчитываю на то, что в ближайшем будущем все изменится и нас вернут на международную арену», – сказал Широков.