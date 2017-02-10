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    Игроки «Сочи» из-за долгов подадут заявление в прокуратуру

    Теги КХЛ Профсоюз игроков КХЛ Сочи кризис

    Хоккеисты «Сочи» согласовали свои действия с профсоюзом хоккеистов КХЛ и намерены 13 февраля подать заявление в прокуратуру в связи с долгами клуба по зарплате.

    Ранее руководство клуба обещало погасить задолженности 10 февраля, однако вновь перенесло дату выплат – на 14 февраля.

    Игроки не будут ждать и уже в понедельник готовятся либо подавать заявление в прокуратуру, либо обращаться в дисциплинарный комитет по поводу досрочного расторжения контракта.

    Хоккеисты «Сочи» не получали деньги с октября 2016 года.

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