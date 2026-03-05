ЛеБрюн о Стэмкосе: «3-4 команды Востока обращались в «Нэшвилл» за последние несколько дней. Не думаю, что уже есть какое-то конкретное предложение, но клубы интересуются»

Стэмкос интересен командам из Восточной конференции НХЛ.

Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос интересен командам из Восточной конференции НХЛ .

Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн .

Контракт 36-летнего хоккеиста с зарплатой 8 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2027/28. В договоре форварда есть пункт о запрете на перемещения.

«Что касается Стивена Стэмкоса, насколько я понимаю, за последние несколько дней 3-4 команды из Восточной конференции обращались в «Нэшвилл».

Я не думаю, что уже есть какое-то конкретное предложение о сделке, но команды, безусловно, интересуются», – написал ЛеБрюн.

В нынешнем сезоне Стэмкос провел 61 матч и набрал 41 (30+17) очко.

Ранее он заявил , что вероятность его отказа от пункта о запрете на перемещения «нулевая».

Стэмкос может рассмотреть обмен из «Нэшвилла» ради перехода в команду-претендент на Кубок Стэнли