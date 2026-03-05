  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ЛеБрюн о Стэмкосе: «3-4 команды Востока обращались в «Нэшвилл» за последние несколько дней. Не думаю, что уже есть какое-то конкретное предложение, но клубы интересуются»
2

ЛеБрюн о Стэмкосе: «3-4 команды Востока обращались в «Нэшвилл» за последние несколько дней. Не думаю, что уже есть какое-то конкретное предложение, но клубы интересуются»

Стэмкос интересен командам из Восточной конференции НХЛ.

Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос интересен командам из Восточной конференции НХЛ.

Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

Контракт 36-летнего хоккеиста с зарплатой 8 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2027/28. В договоре форварда есть пункт о запрете на перемещения.

«Что касается Стивена Стэмкоса, насколько я понимаю, за последние несколько дней 3-4 команды из Восточной конференции обращались в «Нэшвилл».

Я не думаю, что уже есть какое-то конкретное предложение о сделке, но команды, безусловно, интересуются», – написал ЛеБрюн. 

В нынешнем сезоне Стэмкос провел 61 матч и набрал 41 (30+17) очко. 

Ранее он заявил, что вероятность его отказа от пункта о запрете на перемещения «нулевая».

Стэмкос может рассмотреть обмен из «Нэшвилла» ради перехода в команду-претендент на Кубок Стэнли

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
logoСтивен Стэмкос
logoНХЛ
Пьер ЛеБрюн
logoНэшвилл
возможные переходы
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
30+17 это 47, а не 41
даллас, давай, воскреси стивена. будет ну очень интересно.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Стэмкос набрал 100 (57+43) очков в 143 матчах за «Нэшвилл». Он лучший снайпер «Предаторc» с момента перехода в клуб в сезоне-2024/25
5 марта, 08:49
Стэмкос забил 611-й гол в регулярках НХЛ и вышел на чистое 19-е место в истории, обойдя Халла
27 февраля, 16:22
Кучеров в 9-й раз забил 30+ голов в регулярке НХЛ и повторил рекорд «Тампы». Столько же у Стэмкоса
26 февраля, 08:31
Рекомендуем
Главные новости
Третьяк поздравил с 8 марта: «Бог создал много чудес, но самое главное и красивое – наши женщины, без которых невозможно жить. Желаем, чтобы мужчины баловали вас как можно больше»
7 минут назад
Кучеров сделал 4 ассиста в гостевой игре в 3-й раз за сезон. Рекорд у Гретцки – 4 таких матча за одну регулярку НХЛ
19 минут назад
«Вашингтон» работает над новым контрактом с Макмайклом. У 25-летнего форварда 8+23 за 60 матчей в этом сезоне (Даррен Дрегер)
33 минуты назад
КХЛ. «Металлург» против «Трактора», «Спартак» в гостях у «Лады», «Торпедо» примет «Сочи»
36 минут назад
Гендиректор «Шанхая» о KHL World Games: «Большая часть расходов на стороне китайских партнеров. Это фанаты хоккея, которые играют на любительском уровне»
59 минут назад
КХЛ обсудит перенос домашних игр «Сочи» с «Амуром» и «Ак Барсом», заявил Морозов: «Мало кто знает – когда ряд матчей должны были начинаться, не было понимания, будут ли они»
сегодня, 09:31
«Нью-Джерси» начал переговоры с Грицюком о новом контракте. У форварда 11+16 за 59 игр в дебютном сезоне
сегодня, 09:15
НХЛ. «Колорадо» примет «Миннесоту», «Питтсбург» сыграет с «Бостоном», «Баффало» против «Тампы», «Эдмонтон» в гостях у «Вегаса»
сегодня, 08:55
Кучеров с 0+4 и 100-м очком в сезоне стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Джек Хьюз с 3+1 и Слафковски с 2+1
сегодня, 08:22
«Торонто» проиграл 7 матчей подряд и отстает от зоны плей-офф на 10 очков. Мэттьюс не забивает в 11 играх – 2-я из его худших серий без голов в карьере
сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Мелош получит около 120 млн рублей от «Динамо» Минск за 3 года. В договоре предусмотрены бонусы (Михаил Зислис)
46 минут назад
Артем Кудашов о советах отца: «Он фанатик хоккея, смотрит много матчей. Всегда может подсказать – по мелким деталям. Своих тренеров я никогда не сравниваю»
сегодня, 08:40
Слафковски набрал 52 очка в 62 играх в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд. У 1-го номера драфта-2022 2+1 в матче с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 08:15
Зуб сделал ассист в матче с «Сиэтлом». У него 21 очко и «+14» в 61 игре в сезоне
сегодня, 07:45
Никишин забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 23 очка в 62 играх
сегодня, 07:20Видео
Грицюк набрал 0+1 с «Рейнджерс» – 3-й подряд матч с очками (2+2 на отрезке). Он также получил 4 минуты штрафа за стычку с Пярссиненом
сегодня, 07:10Видео
Свечников набрал 1+1 в матче с «Калгари». У него 55 очков в 63 играх в сезоне
сегодня, 06:58Видео
Василевский отразил 27 из 29 бросков «Торонто» и прервал серию из 3 поражений. У него 29 побед в 42 играх – 2-й результат в сезоне НХЛ
сегодня, 06:34
Сорокин отразил 30 из 31 броска «Сан-Хосе» и стал 2-й звездой матча. Победа – 5-я в последних 6 играх
сегодня, 06:22
Марченко набрал 0+2 в матче с «Ютой». У него 54 очка в 56 играх в сезоне
сегодня, 05:40
Рекомендуем