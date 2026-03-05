«Вашингтон» обменял Дауда в «Вегас» на 2 драфт-пика и вратаря Викмана

«Вашингтон» обменял Ника Дауда в «Вегас».

Взамен «Кэпиталс» получили выбор во втором раунде драфта НХЛ-2029, выбор в третьем раунде драфта-2027 и вратаря Йеспера Викмана.

В нынешнем сезоне Дауд провел 55 матчей за «Вашингтон » и набрал 16 (4+12) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 3 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

В активе Викмана 18 матчей в нынешнем сезоне АХЛ за «Хендерсон». В среднем он отражает 86,6% бросков при коэффициенте надежности 3,41. Срок его соглашения с кэпхитом 858 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.