«Вашингтон» обменял Дауда в «Вегас» на 2 драфт-пика и вратаря Викмана
«Вашингтон» обменял Ника Дауда в «Вегас».
«Вашингтон» обменял нападающего Ника Дауда в «Вегас».
Взамен «Кэпиталс» получили выбор во втором раунде драфта НХЛ-2029, выбор в третьем раунде драфта-2027 и вратаря Йеспера Викмана.
В нынешнем сезоне Дауд провел 55 матчей за «Вашингтон» и набрал 16 (4+12) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 3 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
В активе Викмана 18 матчей в нынешнем сезоне АХЛ за «Хендерсон». В среднем он отражает 86,6% бросков при коэффициенте надежности 3,41. Срок его соглашения с кэпхитом 858 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Нормально так за Дауда получили.
Так-то дёшево отдали. Но! Нику уже 36 лет исполнится 27 мая, так что вроде и ничего. Кстати вот интересно, я никогда не думал, что ВК будет менять своих ветеранов, а ведь и того же Карлосна последний год, у Римсдайка. А ведь это серьёзные защи на уровне лиги, 2-е, 3-и пики и каких-то проспектов за них можно цеплять легко на дедлайне.
Вашик продает. Дауд отличный Ц для 4го звена
Вашик продает. Дауд отличный Ц для 4го звена
Раньше был
Считаю это правильное решение.Для клуба и игрока. Дауду уже 36 в мае.. В Вегасе будет шанс пободаться за чашку. В Вашингтоне стата просела особенно по голам.. От него ждёшь 12-14 шайб в сезон, а тут увы.. За 3 млн можно и моложе и лучше найти игроков типа Тренина. Да и из минусов не вылезает.. Глядишь после обмена оживёт
Считаю это правильное решение.Для клуба и игрока. Дауду уже 36 в мае.. В Вегасе будет шанс пободаться за чашку. В Вашингтоне стата просела особенно по голам.. От него ждёшь 12-14 шайб в сезон, а тут увы.. За 3 млн можно и моложе и лучше найти игроков типа Тренина. Да и из минусов не вылезает.. Глядишь после обмена оживёт
Найти моложе и лучше, конечно, можно, но Тренин в "Миннесоте" 3,5 в год получает)
Считаю это правильное решение.Для клуба и игрока. Дауду уже 36 в мае.. В Вегасе будет шанс пободаться за чашку. В Вашингтоне стата просела особенно по голам.. От него ждёшь 12-14 шайб в сезон, а тут увы.. За 3 млн можно и моложе и лучше найти игроков типа Тренина. Да и из минусов не вылезает.. Глядишь после обмена оживёт
С одной стороны, учитывая что ПК мусорная у вашей, то потеря небольшая. С другой стороны теперь даже формально нет даже трех уверенных центров в команде. Как они собираются играть сейчас?
Остался вопрос - зачем Вашингтону вратарь, тем более такой дырявый?
Остался вопрос - зачем Вашингтону вратарь, тем более такой дырявый?
Это Вегас его скинул чтобы освободить слот контракта у себя. Чисто формальность
Остался вопрос - зачем Вашингтону вратарь, тем более такой дырявый?
Возможно это было условие Вегаса, а не желание Вашингтона
ну все, щас и Карлсона обменяют.
ну все, щас и Карлсона обменяют.
А почему нет? Да легенда, но можно хорошо за него получить. Есть Чикран. В следующем году надо Хатсона по максимуму наигрывать, как Монреаль делал, а не в третьей паре мариновать. Как раз будет место.
А почему нет? Да легенда, но можно хорошо за него получить. Есть Чикран. В следующем году надо Хатсона по максимуму наигрывать, как Монреаль делал, а не в третьей паре мариновать. Как раз будет место.
дело в том, что Хатсона чтоб наигрывать, надо либо кого-то из леворуких сбагривать (Чикс, Фегер, или Сандин), либо кого-то из них переводить на неудобный фланг. Праворукие дефы - вообще дефицитный товар, а если это деф из топ-4, то и вовсе дефицит не хуже хорошего центра.
Спасибо, Коля.
Получается младшего будут подтягивать ?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем