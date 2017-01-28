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    Александр Овечкин: «Каждый из топ-100 – легенда. Осознавать, что ты один из них, – это нереально»

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин передал эмоции во время церемонии оглашения списка 100 лучших игроков в истории НХЛ.

    «Возможность стоять на этой сцене – главное достижение моей карьеры и самая ценная награда. Находиться в такой компании – это просто невероятно.

    Каждый, кого здесь сегодня назвали, – легенда. Осознавать, что ты один из них, – это просто нереально. Все, что здесь сегодня происходило, – это мгновения, которые хочется остановить, чтобы подольше продлить этот день», – сказал россиянин.

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