Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин передал эмоции во время церемонии оглашения списка 100 лучших игроков в истории .

«Возможность стоять на этой сцене – главное достижение моей карьеры и самая ценная награда. Находиться в такой компании – это просто невероятно.

Каждый, кого здесь сегодня назвали, – легенда. Осознавать, что ты один из них, – это просто нереально. Все, что здесь сегодня происходило, – это мгновения, которые хочется остановить, чтобы подольше продлить этот день», – сказал россиянин.

Буре, Федоров, Дацюк и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛ

НХЛ не включила Малкина в топ-100. Они издеваются?