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    НХЛ. Буре, Федоров, Дацюк и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории лиги

    Теги рейтинги Павел Дацюк Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Павел Буре

    НХЛ огласила имена 100 лучших игроков в истории лиги в рамках специальной процедуры, приуроченной к 100-летию лиги.

    В список вошли 4 россиянина – Павел Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин.

    Его составило специально отобранное жюри из 58 человек, на всех имеющее более 1800 лет хоккейной практики. Каждый член жюри составил список из 100 игроков, а каждый голос приравнивался к одному очку. Голосование прошло в июле и августе.

    Полный список 100 лучших игроков и членов жюри

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