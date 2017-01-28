НХЛ. Буре, Федоров, Дацюк и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории лиги
НХЛ огласила имена 100 лучших игроков в истории лиги в рамках специальной процедуры, приуроченной к 100-летию лиги.
В список вошли 4 россиянина – Павел Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин.
Его составило специально отобранное жюри из 58 человек, на всех имеющее более 1800 лет хоккейной практики. Каждый член жюри составил список из 100 игроков, а каждый голос приравнивался к одному очку. Голосование прошло в июле и августе.
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