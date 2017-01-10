На официальном сайте подвели итоги очередного игрового дня.

Третьей звездой дня назван голкипер Коннор Хеллибак, сделавший шатаут в матче с «Калгари» (2:0) при 28 отраженных бросках.

Второй звездой стал форвард «Вашингтона» с 3 (1+2) очками в матче с «Монреалем» (4:1). Россиянин набрал 999-е очко в карьере и догнал Мориса Ришара по голам, разделив с ним 29-е место в истории лиги.

Первой звездой назван голкипер «Флориды» , чья сухая победа над «Нью-Джерси» (3:0) позволила ему обойти Терри Савчака и занять 5-е место по количеству вратарских побед (448) в истории лиги.