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    НХЛ. Овечкин стал второй звездой дня

    Теги Вашингтон Флорида Александр Овечкин Роберто Луонго НХЛ Виннипег Коннор Хеллибак

    На официальном сайте НХЛ подвели итоги очередного игрового дня. 

    Третьей звездой дня назван голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак, сделавший шатаут в матче с «Калгари» (2:0) при 28 отраженных бросках. 

    Второй звездой стал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 3 (1+2) очками в матче с «Монреалем» (4:1). Россиянин набрал 999-е очко в карьере и догнал Мориса Ришара по голам, разделив с ним 29-е место в истории лиги. 

    Первой звездой назван голкипер «Флориды» Роберто Луонго, чья сухая победа над «Нью-Джерси» (3:0) позволила ему обойти Терри Савчака и занять 5-е место по количеству вратарских побед (448) в истории лиги. 

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