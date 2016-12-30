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    КХЛ: «Текущие задолженности клубов перед игроками не превышают 1-2 месяцев»

    Теги Витязь Торпедо КХЛ кризис

    КХЛ не подтвердила информацию о больших задолженностей клубов лиги по зарплате перед хоккеистами.

    «Текущая задолженность, которую имеют несколько клубов, не превышает 1-2 месяцев. Клубы имеют необходимое финансирование для погашения имеющихся обязательств. Лига следит за ситуацией согласно документам об осуществлении выплат, которые предоставлены в КХЛ.

    На данный момент хоккейные клубы «Витязь» и «Торпедо» не имеют задолженностей по оплате труда», – говорится в ответе пресс-службы КХЛ на запрос агентства «Р-Спорт».

    «Спорт-Экспресс»: долги клубов КХЛ превышают 500 млн рублей, главные должники – «Сибирь», «Динамо» и «Сочи»

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