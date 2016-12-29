«Спорт-Экспресс»: долги клубов КХЛ превышают 500 млн рублей, главные должники – «Сибирь», «Динамо» и «Сочи»
Сумма долгов клубов КХЛ перед игроками на сегодняшний день составляет более 500 миллионов рублей, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
Лидерами по объему задолженностей являются «Сибирь» (150 млн), московское «Динамо» (120 млн), «Сочи» (100 млн). Еще семь команд, включая «Торпедо» и «Витязь», должны игрокам за один или несколько месяцев.
За прошлый сезон хоккеистам должны только два клуба – «Слован» и «Медвешчак», при этом братиславский клуб должен погасить задолженность на днях.
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