Сумма долгов клубов перед игроками на сегодняшний день составляет более 500 миллионов рублей, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Лидерами по объему задолженностей являются (150 млн), московское «Динамо» (120 млн), «Сочи» (100 млн). Еще семь команд, включая и «Витязь», должны игрокам за один или несколько месяцев.

За прошлый сезон хоккеистам должны только два клуба – «Слован» и , при этом братиславский клуб должен погасить задолженность на днях.