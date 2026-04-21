Чинахов без очков в серии с «Флайерс»: 3 броска, 1 хит, «минус 2» за 15:47 в 2-м матче
Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов не отметился результативными действиями во втором матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (0:3, 0-2 в серии).
За 15:47 (2:42 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «минус 2».
В первой игре с «Флайерс» (2:3) Чинахов также не набрал очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
