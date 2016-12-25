Вице-президент ФХР, двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о том, почему сборная России давно не выигрывала Олимпиаду.

«Хорошо было бы, если бы наши соперники были послабее. Мы бы выигрывали все. Дело в том, что сейчас все виды спорта поднялись. Очень плотная конкуренция. Выигрывать стало неимоверно тяжело. Поэтому особенно не надо огорчаться, если мы не побеждаем, несмотря на наши великие победные традиции, ничего в принципе страшного не происходит. Стоит где-то в игре чуть неточно сыграть, и сразу ты уже не выиграл, а проиграл. К этому надо относиться философски. Это с одной стороны.

А с другой, это мое глубокое убеждение, мы в свое время очень увлеклись канадским хоккеем. Особенно при организации . Мы у них копируем все, что только можно. И хорошее, и плохое. Все свалили в кучу, и вот в этой куче сейчас копаемся и живем с ней, с этой кучей. И какие-то драфты придумали, и в Новый год тренироваться нельзя… Это все противоречит принципам и традициям отечественного хоккея.

И еще одно обстоятельство. Я много лет работал в Финляндии. Там на предпоследней странице спортивной газеты только результаты , НБА, американский футбол. Только технические результаты. Вы ни одной зарисовки не увидите, ни об игроках, ни об играх. Ни одной нет. Почему у нас такая пропаганда в прессе спортивной идет НХЛ?

А потом мы говорим, что они от нас уезжают. Они вот уезжают, думают, что там медом все намазано, что их там ждут. Это все не так. Но они от нас уезжают, в результате там закрепиться не могут, и у нас их тоже нет», — сказал Майоров.