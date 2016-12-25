Борис Майоров: «КХЛ копирует у НХЛ вещи, которые противоречат принципам нашего хоккея»
Вице-президент ФХР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о том, почему сборная России давно не выигрывала Олимпиаду.
«Хорошо было бы, если бы наши соперники были послабее. Мы бы выигрывали все. Дело в том, что сейчас все виды спорта поднялись. Очень плотная конкуренция. Выигрывать стало неимоверно тяжело. Поэтому особенно не надо огорчаться, если мы не побеждаем, несмотря на наши великие победные традиции, ничего в принципе страшного не происходит. Стоит где-то в игре чуть неточно сыграть, и сразу ты уже не выиграл, а проиграл. К этому надо относиться философски. Это с одной стороны.
А с другой, это мое глубокое убеждение, мы в свое время очень увлеклись канадским хоккеем. Особенно при организации КХЛ. Мы у них копируем все, что только можно. И хорошее, и плохое. Все свалили в кучу, и вот в этой куче сейчас копаемся и живем с ней, с этой кучей. И какие-то драфты придумали, и в Новый год тренироваться нельзя… Это все противоречит принципам и традициям отечественного хоккея.
И еще одно обстоятельство. Я много лет работал в Финляндии. Там на предпоследней странице спортивной газеты только результаты НХЛ, НБА, американский футбол. Только технические результаты. Вы ни одной зарисовки не увидите, ни об игроках, ни об играх. Ни одной нет. Почему у нас такая пропаганда в прессе спортивной идет НХЛ?
А потом мы говорим, что они от нас уезжают. Они вот уезжают, думают, что там медом все намазано, что их там ждут. Это все не так. Но они от нас уезжают, в результате там закрепиться не могут, и у нас их тоже нет», — сказал Майоров.
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