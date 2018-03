Тарасенко набрал 4 очка, Овечкин чуть не затеял драку. Как прошел Матч звезд НХЛ

4.11 Мы заканчиваем наш онлайн. Смотрите хоккей, болейте за любимых игроков и не унывайте никогда!

4.10 Преимущество по броскам у Тэйвса совсем небольшое – 47:45. Кажется, Фолиньо подвели вратари. Ну, выбирал-то сам.

4.09 Кстати, до Ворачека набрать 6 очков удавалось лишь легендарному Марио Лемье.

4.07 Матч звезд-2016 пройдет в «Нэшвилле». Подозреваю, что впервые за много лет MVP будет признан защитник.

4.03 И MVP матч становится... Райан Джохансен. Конечно, можно понять патриотизм болельщиков «Коламбуса», но это же игрок проигравшей команды с 4 (2+2) очками, а ведь есть Таварес с покером, Ворачек с 6 очками... Ну да ладно. В любом случае, Овечкин точно на машину не наиграл.

4.02 29 голов – новый рекорд результативности в истории Матчей всез звезд НХЛ.

3.59 Матч закончен! Команда Тэйвса разгромила команду Фолиньо – 17:12.

3.58 Команды обмениваются голами – 17:12. За Фолиньо забил Форсберг, за Тэйвса – Бернс с отличной передачи Овечкина. Никто просто не поверил, что Саша не будет бросать.

3.56 СРОЧНО НУЖНА КАМЕРА ДЛЯ ПОЦЕЛУЕВ.

I wanna be on the kiss cam @BlueJacketsNHL make it happen! — Strombone (@strombone1) January 26, 2015

3.51 Без тренерского совета даже двукратному чемпиону никуда.

3.48 И исторический гол забивает Капитан Джонатан Тэйвс! 27 – (пока) максимальное число голов в истории Матчей звезд НХЛ. счетм в матче – 16:11.

3.45 Рекорд по результативности повторен! Патрик Кэйн пытается догнать команду своего капитана по «Чикаго» Тэйвса – 11:15.

3.43 До Тарасенко лишь 1 игрок «Сент-Луиса» отдавал 4 голевых передачи на МВЗ – это был знаменитый Адам Оутс в 1991 году.

3.40 Парням остался всего 1 гол до рекорда Матчей всех звезд – 26 (Колорадо-2001).

3.39 Тарасенко через всю зону кладет шайбу на крюк Сегину – и лидер НХЛ по голам не ошибается – 15:10. Четвертая голевая передача россиянина из «Сент-Луиса»!

3.38 Изящную комбинацию разыграли Стэмкос и Райан – американец забросил свою первую шайбу в игре, 10:14.

3.36 Ворачек оформляет хет-трик – 14:9. С победителем матча все ясно, теперь любопытно, сколько в итоге будет хет-триков, покеров и (а вдруг?) пента-триков.

3.34 Таварес делает покер! Ничего не могут поделать фолиньевцы со связкой Бержерон (5-е очко) – Таварес. Между прочим, Джон повторил рекорд по количеству голов в Матче всех звезд, по 4 гола также забивали Гретцки, Лемье и другие.

3.32 Зритель Роберто из Майами интересуется:

Who’s got the better corsi so far @NHL ? — Strombone (@strombone1) January 26, 2015

3.28 Паааааатрик Кэйн! 9:12 после прекрасной реализации выхода 1 в 0.

3.25 Рик Нэш забивает второй гол – 12:8 в пользу команды Тэйвса. Одобрительных выкриков Нэш, конечно, в Коламбусе не дождется, но вроде свистеть стали поменьше.

3.24 Третий период начался, и у нас очередная смена вратарей – теперь страдать будут Брайан Эллиотт (вызванный вместо Бобровского) и Ярослав Галак.

3.18 Эксперты NBC подверглись нападению конкурентов (спасибо Stigmata за скрин).

3.12 Впереди еще 20 минут игрового времени. Пока 4 (1+3) очка у Патриса Бержерона, по 3 у Тэйвса, Экблада, Тавареса, Тарасенко, Сегина, Ворачека и Джохансена.

3.06 Трогательное фото. Слева голкипер Кэри Прайс, справа – Крис Саттер, больной синдромом Дауна сын и (на время этого матча) помощник тренера Дэррила Саттера. Саттер-старший всегда исходил из интересов сына, принимая решения, касающиеся карьеры, и выиграл несколько Кубков Стэнли.

«Нам говорили, что он вообще не должен был выжить». История семьи Дэррила Саттера

3.02 Райан Джохансен: «Плотная, напряженная игра». Потоньше бы.

2.59 Период завершается массовой дракой. Ну ладно, на самом деле Овечкин, Фолиньо, Сибрук, Джоханен и другие покрутились 5-10 секунд. Обычно во время подобных заварушек соперники не улыбаются, но сегодня – особый случай.

2.57 Хет-трик Тавареса! Благодаря Джону команда Тэйвса снова отрывается – 11:8.

2.54 Дубль Стэмкоса! Капитан «Тампы» прошел по левому флангу к воротам, переложил шайбу с бэкхэнда на форхэнд и прокинул мимо Кроуфорда. 8:10.

2.48 В Коламбусе самые гостеприимные болельщики.

2.45 Ник Фолиньо, как и подобает капитану, проходит по флангу, переигрывает Кроуфорда и возвращает надежду команде – 7:10. На счету Овечкина 2-й ассист.

2.41 Марк-Андре Флери взял всего 3 броска из 9. Луонго сочувствует коллеге.

2.40 По дублю делают Таварес и Ворачек – 10:6. Команда Фолиньо сливает матч ради Коннора Макдэвида?

2.37 Оцените этот прекрасный пас Тарасенко.

2.33 Рик Нэш и Филип Форсберг позволяют сборной Тэйвса уйти в отрыв – 8:6.

2.27 Да, вратарям приходится тяжко. 6:6 – очередные голы на счету Тайлера Сегина и Стивена Стэмкоса. У Тарасенко - 3-я голевая передача.

2.22 Намечается сверхрезультативный второй период! Команды обменялись голами за 32 секунды: отметились Райан Сутер (Тарасенко, Сегин) и Клод Жиру (Кэйн).

2.15 Во втором периоде ворота команд будут защищать Марк-Андре Флери и Кори Кроуфорд.

2.08 Да, пушка многих раздражает.

OMG the Cannon pic.twitter.com/vC2V42ydxG — LA Kings (@LAKings) 25 января 2015

2.03 Ждем выступление Fall Out Boy!

2.01 С таким равным счетом период и завершилсяю 17:16 по броскам в пользу команды Фолиньо, среди претендентов на приз самому ценному игроку выделяются Райан Джохансен (2 гола), Райан Нюджент-Хопкинс и Аарон Экблад (по 2 голевые передачи). Овечкин и Тарасенко набрали по одному очку.

1.59 Восхитительный гол Тавареса – лидер «Айлендерс» демонстрирует свое мастерство и тут. 4:4. ВИДЕО

1.55 Джохансен делает дубль – 4:3 в пользу команды Фолиньо! Овечкин не пожадничал и нашел Райана передачей.

1.52 Нет, защитники команды Тэйвса явно не хотят, что голкипер претендовал на MVP. Шаттенкирка оставили одного на пятаке – 3:3. Первый гол защитника в матче, кстати.

1.49 Луонго отмечается еще одним впечатляющим сэйвом, обкрадывая убежавшего 1 в 0 Бобби Райана.

1.47 Но команда Тэйвса быстро возвращает лидерство – 3:2! Патрис Бержерон воспользовался классным пасом Тайлера Сегина (вспомнили обмен двухлетней давности?) и пробил Прайса. Для игрока «Бостона» забить хоккеисту «Монреаля» – радость вдвойне.

1.46 2:2! Джохансен бросил точно в угол!

1.43 Ухх, Луонго сегодня в ударе. Должен был сравнивать счет Овечкин, но голкипер выловил шайбу.

1.41 И тут же команда Тэйвса выходит вперед! 2:1. Сам «Капитан Серьезность» увел защитника к борту и вывел на бросок Ворачека, Джейк не промазал.

1.40 Самый популярный хоккеист мира (если верить голосованию болельщиков) Земгус Гиргенсонс не смог завершить голом отрыв 3 в 0.

1.34 Райан Гецлаф сравнял счет! 1:1. Отметим голевой пас Тарасенко, после которого канадцу нужно было просто выцелить девятку.

1.32 Овечкин отдал классный пас на Джохансена, но Луонго справился с броском с центра зоны. Свою порцию свиста получает игравший в «Коламбусе» до обмена в «Рейнджерс» Рик Нэш.

1.31 И да, пушка бабахает.

1.30 И команда Фолиньо открывает счет! Врбату забыли защитники, чех без проблем переиграл Луонго.

1.28 Звено Фолиньо – Джохансен – Овечкин провело первую смену в зоне защиты. Темп пока невысокий, да и сложно другого ожидать.

1.28 Ну наконец-то! Смотрим хоккей!

1.18 БАБАХ! Начало уже скоро.

1.17 Команды вышли на лед, зрители слишком тихо себя ведут, просыпаясь лишь на представлении своих. Ну и Флери не забыли освистать.

1.08 Интересно, знаменитая пушка на Nationwide Arena будет стрелять после каждого гола, или только после голов игроков из Огайо? Люди же оглохнуть могут.

1.01 Самый веселый твиттер в лиге отрывается на всю катушку.

0.56 Русские хоккеисты вписали немало славных страниц в историю Матча всех звезд. Ждем от Тарасенко и Овечкина новых рекордов и моментов, которые соберут миллионы просмотров на ютубе!

10 главных русских событий в истории Матчей звезд НХЛ

0.54 Овечкин сыграет в первом звене вместе с собственно Ником Фолиньо и его партнером по «Коламбусу» Райаном Джохансеном.

0.52 Немножко статистики. Тэйвзенята старше на полгода (27,5), но у игроков команды Фолиньо на 800 матчей в НХЛ, 400 голов и 200 передач больше.

0.48 Есть хоть кто-то, кому нравится звездная форма с кислотными вставками? Отмечайтесь в комментариях.

0.46 У Александра Овечкина еще есть шанс уехать из Коламбуса с ключами от новой Хонды.

.@Ovi8 play like an MVP tonight and it will be yours — Honda (@Honda) 25 января 2015

0.45 Как думаете, кто станет MVP матча? Смогут ли Кит, Даути, Уэбер, Прайс или Луонго прервать гегемонию форвардов? Последним защитником, получавшим эту награду, стал Бурк (1996), последним вратарем – Рихтер (1994).

0.40 Фолиньо решил зашифроваться.

Line rushes for Team Foligno: Guy-Guy-Guy Guy-Guy-Guy Guy-Guy-Guy Guy-Guy-Guy D pairings: Guy-Guy Guy-Guy Guy-Guy — Mark Lazerus (@MarkLazerus) 25 января 2015

0.30 Вот как разбил команду по звеньям Тэйвс. Признайтесь, рады воссоединению старых друзей Сутера и Уэбера?

0.20 Если вы помните, капитанами команд НХЛ выбрала двукратного обладателя Кубка Стэнли Джонатана Тэйвса и двукратного участника чемпионата мира Ника Фолиньо. На ЧМ-2009 сборная США вместе с Фолиньо чуть не добралась до медалей, это вам не шутки.

0.10 Привет всем любителям классного хоккея! Сегодня мы смотрим Матч всех звезд НХЛ.