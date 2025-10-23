📸🎥 «Арсенал» раздал стиля. Клуб перевыпустил футболку из 90-х – новинку красиво представил Иан Райт
«Арсенал» ударился в ностальгию, вместе с adidas клуб перевыпустил домашнюю футболку «канониров» из начала 90-х.
Футболку первым примерил один из главных героев той эпохи «Арсенала» – Иан Райт.
К Райти присоединились звезды женской и мужской команд лондонцев.
Вместе с игровой футболкой adidas подготовил ретро-коллекцию – толстовку, футболку, штаны, кроссовки.
Коллекция уже поступила в продажу, игровая футболка обойдется в 90 фунтов.
Взяли бы себе такую?