«Арсенал» ударился в ностальгию, вместе с adidas клуб перевыпустил домашнюю футболку «канониров» из начала 90-х.

Футболку первым примерил один из главных героев той эпохи «Арсенала» – Иан Райт.

К Райти присоединились звезды женской и мужской команд лондонцев.

Вместе с игровой футболкой adidas подготовил ретро-коллекцию – толстовку, футболку, штаны, кроссовки.

Коллекция уже поступила в продажу, игровая футболка обойдется в 90 фунтов.

Взяли бы себе такую?