🎥 Пальинья забил через себя в Кубке лиги! Учился у Криро?

В третьем раунде Кубка английской лиги «Тоттенхэм» со счетом 3:0 обыграл «Донкастер» из третьего дивизиона.

Счет был открыт уже на 14-й минуте – еще и так эффектно. Жоау Пальинья забил бисиклетой, исполнил в лучших традициях соотечественника Криштиану Роналду. А навесил с углового другой новичок «шпор» – Хави Симонс, тоже перебравшийся в Англию из Германии.

Если Симонс присоединился к «Тоттенхэму» на постоянной основе, то права на Пальинью принадлежат «Баварии». В Мюнхен Жоау попал лишь со второй попытки, наверняка помните сорвавшийся трансфер , но долгожданный переход оказался провалом, португальца отдали в аренду.

За восемь матчей «шпор» во всех турнирах опорник забил два гола. По данным Бена Джейкобса, «Тоттенхэм» все больше склоняется к активации опции выкупа в контракте игрока, при таком раскладе мюнхенцы получат за Жоау 27 млн евро.

Кажется, в Англии Пальинье проще, чем в Германии.