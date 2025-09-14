🤯 «Я не раскрываю тайну – он сам попросил меня сказать это». Экс-глава «Кристал Пэлас» заявил о планах Турки Аль эш-Шейха купить английский клуб – подумайте, какой

Председателя мирового бокса знаете? Хоть Турки Аль эш-Шейха так никто не назначал, но спорить с влиянием начальника Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии едва кто-то решится.

Устроив все возможные бои в боксе, саудовский любитель спорта все активнее заглядывает в золотую коробку под названием «Футбол».

Экс-глава «Кристал Пэлас» Саймон Джордан рассказал о планах Турки присоединиться к элитной когорте владельцев английских футбольных клубов.

«Слухи о «Миллуолле»? Это не просто разговоры, а конкретная заинтересованность, потому что они мне сами об этом сказали. Я пытался отговорить Турки покупать «Миллуолл», потому что не считаю их настоящим футбольным клубом, но это другой вопрос. Но еще ему нравится «Саутгемптон».

Я предлагал ему «Шеффилд Юнайтед», но он не очень оценил эту идею. Он не хочет клуб с севера Англии. Ему интереснее команда с юга. «Миллуолл» и «Саутгемптон» – два интересных ему клуба. Я не раскрываю тайну – он сам попросил меня сказать это», – сказал Джордан.

Отметим, что состояние Турки Аль эш-Шейха оценивается в 2,8 миллиарда долларов.