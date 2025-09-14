😳 «Он заслуживает трех чемпионатов мира». Погба признался, что извинился перед Месси, когда Франция выбила Аргентину на ЧМ-2018

Что объединяет Поля Погба и Лионеля Месси? Правильно – ничего.

Но француз все равно восхищается аргентинцем.

«Я никогда в жизни не извинялся перед игроком, которого победил, или перед командой, которую мы обыграли. Но когда мы выбили Аргентину на ЧМ-2018, я подошел к Лионелю Месси и сказал: «Прости». Я извинился перед ним, потому что он не заслуживал поражения. Он проиграл четыре финала, ушел из сборной и вернулся, чтобы протащить их в одиночку.

Он этого не заслуживал, потому что слишком многое отдал футболу. Победа Месси на чемпионате мира – это нечто совершенно закономерное, а не экстраординарное. Он заслуживает трех чемпионатов мира, но обстоятельства ему не помогли. Лео – скромный парень и никогда не признает, что он лучший. Потому он и лучший. Я его очень уважаю», – сказал Погба.

Напомним, Франция обыграла Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018 со счетом 4:3.

Правильно говорит?