🎥 Из «Барсы» в «Мадрид» и наоборот. Луиш Фигу назвал трансферы мечты для экс-клубов

Переход Луиша Фигу из «Барселоны» в «Мадрид» до сих пор остается одним из самых громких трансферов в истории футбола. Пока, кажется, никто не переплюнул прием португальца в Каталонии, когда в «перебежчика» бросили свиную голову.

У Фигу спросили, кого из нынешних игроков «блауграны» и «сливочных» он хотел бы видеть в своих бывших клубах:

«Из «Барселоны» в «Мадриде» я бы хотел видеть Педри, а из «Мадрида» в «Барселоне» – Вальверде. Они великолепные игроки, всегда выступающие на высочайшем уровне. Каждый из них незаменим, оба будут важны для любой команды, в которой окажутся».

Педри, кстати, мог оказаться не в Каталонии, а в столичном клубе. Совсем недавно полузащитник рассказал о неудачном просмотре в «Реале»:

«Да, я проходил пробы в «Мадриде», было странно. Мне сказали, что я не дотягиваю до их уровня, я просто ушел домой».

Согласились бы на такое усиление из стана главного соперника?