💣😦 «Увольнение после двух матчей – беспрецедентный случай». Тен Хаг выдал мощнейшее заявление после ухода из «Байера»

Эрик тен Хаг отреагировал на решение «Байера» уволить его с тренерского поста.

«Решение клуба, принятое сегодня утром, отстранить меня от работы стало полной неожиданностью. Расставание с тренером после всего двух матчей чемпионата – это беспрецедентный случай.

Этим летом команду покинули многие ключевые игроки, которые были частью прошлых успехов. Создание новой, сплоченной команды – это тщательный процесс, требующий времени и доверия. Новый тренер заслуживает возможности реализовать свою концепцию, установить стандарты, сформировать команду и оставить свой след в стиле игры. Я приступил к этой работе с полной убежденностью и энергией, но, к сожалению, руководство не было готово предоставить мне необходимое время и доверие, о чем я глубоко сожалею.

Я считаю, что наши отношения никогда не были основаны на взаимном доверии.

Каждый сезон на протяжении всей моей карьеры, который я доводил до конца в качестве тренера, приносил успех. Клубы, которые доверились мне, были вознаграждены успехом и трофеями.

Наконец, я хотел бы поблагодарить болельщиков «Байера Леверкузен» за их тепло и страсть, и пожелать команде и персоналу успехов в оставшейся части сезона», – заявил голландец.

