«Я и сам был в таком положении». Руни считает, что Исак сам усложняет себе жизнь 🤔

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни предостерег Александера Исака от неверных решений.

«Тот факт, что он отказывается приходить и тренироваться, лишь усложняет его возможное возвращение. Есть элемент доверия, к которому он идет неправильно. Может быть, присутствуют плохие советы.

Это не лучший пример и для команды, которая хочет подписать его. Судя по всему, это «Ливерпуль». Им нужно задаться вопросом, хотят ли они этого игрока – который готов так покинуть свою команду.

Это хороший шанс для Исака, но его нужно сделать правильно.

Я и сам был в таком положении, когда попросил «Манчестер Юнайтед» меня отпустить», – считает Уэйн.

Напомним, Исак бойкотирует тренировки в «Ньюкасле» и отказывается выступать за команду из-за нежелания клуба отпустить его в другую команду.

Чья позиция вам ближе – Руни или Ибрагимовича ?

