🫣 «Они играли за него. Не наоборот». Златан жестко и коротко разложил проблему Исака в «Ньюкасле» 😳

Златан Ибрагимович прокомментировал сложную ситуацию Александера Исака в «Ньюкасле». Как обычно, в своем стиле.

«Он шведский парень и знает, что ему нужно занять мое место. Но игра за футбольный клуб уровня Кубка Англии не позволит ему даже приблизиться к множеству титулам, которые я выиграл.

Так что «Ньюкасл» должен понимать, что они играли за Исака. Не наоборот. Поэтому он вычеркнул их из своей жизни. Вот так двигается швед. Скоро он будет биться за большие трофеи. Кубок Англии действительно не в нашем вкусе», – считает Ибрагимович.

Исак не прав. Но правы ли в «Ньюкасле»?