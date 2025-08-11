💭 Гвардиола мечтает о Родриго. А что бразилец говорил о «Сити»?

Все еще неясно, где продолжит карьеру Родриго. Очевидно, что бразилец покинет мадридский «Реал» – но в каком направлении?

Сегодня журналист Фабрицио Романо написал:

«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания Родриго после череды потерь. Грилиш ушел, Савиньо может уйти. «Сити» считает бразильца идеальным усилением. Гвардиола в восторге от него. «Реал Мадрид» отпустит игрока за 100 миллионов евро».

Родриго в 2024-м вспомнил свое выступление против «Сити» в полуфинале ЛЧ: «Мой статус в футболе сильно изменился после тех двух голов. Люди начали смотреть на меня по-другому. Два гола дали мне большой импульс в карьере».

Не промолчал Родриго и перед матчами с «Сити» в ЛЧ минувшего сезона: «Это была особенная ночь в моей карьере. И я надеюсь, что она повторится. Мне не очень нравится играть против «Манчестер Сити». Никто не любит играть против них. Точно как и с нами. Но нам удавалось с ними справиться».

Хороший микс?