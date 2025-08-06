Минувший сезон «Ман Сити» провалил, даже на КЧМ взять трофей у «горожан» не вышло. К новой кампании подопечные Пепа Гвардиолы готовятся с огромным рвением, на тренировках действуют так, будто играют в официальном матче.

Натан Аке забыл, что напротив находится его же одноклубник, и снес Эрлинга Холанда в жестком подкате. Норвежец, корчась от боли, повалился прямо в ноги к Гвардиоле.

Убедившись, что Эрлинг жив, Пеп несколько раз показал Натану воображаемую красную. С Холандом все хорошо, они с Аке обнялись и дружно продолжили тренировку.

Впереди у «горожан» товарищеская игра с «Палермо». Первый матч в Премьер-лиге команда проведет 16 августа против «Вулверхэмптона».

Главное, до этого времени не переломать друг друга.