Пеп – полиглот: учил итальянский через музыку, 3-летний курс немецкого осилил за полгода

Пеп Гвардиола – тотальный перфекционист. Неудивительно, что он знает пять языков: испанский, каталанский, итальянский, немецкий и английский. Все языки он использовал в работе. Еще игроком Пеп уехал в Италию и выучил итальянский, чтобы без барьеров жить, общаться с одноклубниками и понимать установки. Став тренером, он за полгода до «Баварии» вытянул немецкий с нуля до разговорного.

Ого. Разве можно выучить немецкий за полгода? Пеп точно хорош в нем? А как он разговаривает по-английски?

Сразу зафиксируем: чудо-рецепта нет. Пеп не покупал курс «Как заговорить за неделю» и не пользовался секретными методиками. Залог успеха банален: много заниматься с репетитором (3-4 часа ежедневно), смотреть сериалы, слушать музыку и не стесняться разговаривать, пусть и с ошибками.

Выучил итальянский, слушая песни. Помогло сходство с испанским

В середине октября Пеп рванул в Италию. Сначала сходил на передачу Che tempo che на ТВ. Там он свободно общался с ведущим по-итальянски.

Потом Пеп метнулся в Брешию (играл там в начале нулевых), где поужинал с Лукой Тони и Роберто Баджо. Тони выложил в соцсети кусочек шутливой беседы. Пеп болтал на итальянском. Казалось, за столом собрались три старых приятеля итальянца.

По словам Гвардиолы, больших усилий для изучения итальянского он не прикладывал. Всего-то включал в машине песни итальянского исполнителя Франческо Де Грегори (его часто называли «Принцем» за элегантность лирики).

«La donna cannone, La storia sia noi – мои любимые песни. Когда я играл в Брешии, по дороге из дома на базу я слушал эти песни в машине и так выучил итальянский. Если не понимал некоторых слов, звонил другу и просил объяснить их мне», – рассказывал Пеп в эфире Che tempo che.

Тут Гвардиоле очень помогла близость испанского и итальянского. Лексическое сходство между этими языками более 80%. У итальянского и испанского много общих базовых слов. Итальянское amico («друг») превращается в amigo в испанском, слово citta («город») становится ciudad в испанском. И так далее.

Оба языка имеют схожую структуру времен и систему спряжения глаголов. И в итальянском, и в испанском используется глагольная форма третьего лица единственного числа, чтобы обратиться к человеку с уважением. Очень похожа и акцентуация.

Но не все так просто. Есть и различия. Первое – фонетика. Произношение испанских слов может быть с большим акцентом на согласных. Второе отличие касается грамматики – иногда нужно обращать внимание на порядок слов при переходе с одного языка на другой.

«Думал уже разрывать контракт с «Баварией». В Нью-Йорке Пеп учил немецкий по 4 часа в день у фанатки «Дортмунда»

В 2012-м после работы в «Барсе» Пеп выгорел и укатил в Нью-Йорк восстанавливать силы . Спустя полгода он подписал контракт с «Баварией», а еще через шесть месяцев свободно общался по-немецки на пресс-конференции.

Брат тренера Пер рассказывал, что Пеп «учился как сумасшедший»: по всей квартире в Нью-Йорке были разбросаны книги на немецком, он нанял репититора, с которым занимался по четыре часа в день.

«Я приехал в Нью-Йорк и через месяц подписал контракт с «Баварией», – говорил Гвардиола в интервью Гильему Балаге. – Что я сделал? Начал учить немецкий. Три-четыре часа в день по утрам я занимался грамматикой. Спустя два месяца я подумал: позвоню и разорву контракт. Немецкий такой сложный, даже детям тяжело его учить. А теперь представьте, каково было мне, 41-летнему мужику. Но я упертый!».

Репетитор подписала документы о неразглашении, чтобы информация не утекла в медиа. А потом оказалось, что она болеет за «Боруссию». «Чуть не запретила мне приезжать», – шутил Гвардиола.

Пеп осилил 3-летний курс немецкого за полгода. На первой пресс-конференции допустил 25 ошибок, но использовал баварский диалект

Всего за полгода Пеп овладел языком на разговорном уровне. Когда тренер летел из Нью-Йорка в Мюнхен, он разбирал конспекты по немецкому.

Языковеды из экспертной лингвистической группы Gabinete Goethe внимательно проанализировали несколько первых пресс-конференций Гвардиолы в «Баварии» и сделали вывод, что за шесть месяцев работы тренер добился того, что хороший студент достигает за три года обучения. Невероятно! Но речь идет об устной речи – письмо и грамматику у него не проверяли.

В Gabinete Goethe уровень немецкого Гвардиолы охарактеризовали как «откровенно высокий», но не без недостатков: «На первой конференции мы зафиксировали около 25 ошибок. Однако его немецкий уж очень хороший для человека, который занимается полгода». Из мелких недочетов: акцент, периодическое использование английских слов и идиом. Из плюсов: высокий словарный запас, прокачанная футбольная лексика и использование баварского диалекта.

Перед началом пресс-конференции Пеп поприветствовал всех фразой Grüss Gott, которую используют баварцы и южные немцы. В Gabinete Goethe восхищались, что тренер использовал не самое простое слово herausforderung («вызов»). Еще языковеды отметили прогресс. На второй пресс-конференции Пеп общался увереннее, а на третьей уже дискутировал на сложные темы.

Болельщики, кажется, еще больше зауважали Пепа. В первый месяц работы он дал каналу «Баварии» интервью на немецком. В комментариях к видео – сплошной восторг. «Невероятно, что он так хорошо говорит по-немецки». «Я учу немецкий и поняла каждое его слово».

Весной 2023-го «Ман Сити» пересекся с «Баварией» в Лиге чемпионов. После первого матча журналистка решила взять у Пепа интервью на немецком. Его реакция бесценна.

Тренер внимательно слушал вопросы и отвечал на немецком. Пеп не выглядел уверенным, иногда переспрашивал слова. Но все же дал полноценный комментарий. И это через семь лет после отъезда из Германии.

В комментариях к видео болельщики поддержали Гвардиолу. Вот один из самых популярных комментов: «Бедный Пеп. Не жил в Германии семь лет, а наши репортеры до сих пор каждый раз заставляют его говорить на этом языке. После такого промежутка его нельзя винить в том, что его немецкий, возможно, немного подзаржавел. Тем не менее уважаю, что он все еще это делает!».

Пеп учил английский по сериалам – из-за этого называл Венгера «главнокомандующим»

Про отношения Гвардиолы с английским известно не так много. В 2009-м, во время работы в «Барсе», ему задали вопрос на ломанном английском. Суть: насколько «Барса» важна для Каталони? Журналистка использовала слово impact («влияние»). Дословно получилось как-то так: «Какое наибольшее влияние «Барселона» оказывает на Каталонию?»

Пеп заулыбался и ответил «a lot, a lot» («много, много»). Но в контексте слова impact лучше подходят прилагательные great, strong, significant или даже простые слова вроде big и large. Затем Пеп сказал: «Это важно». Журналистка спросила: «Почему?». И Пеп ответил «a lot, a lot», вызвав смех в зале. Дальше Гвардиола все же выдавил пару фраз: «You have to come to live here. Catalonia is a big nation» («Вам стоит приехать и пожить здесь. Каталония – большая нация»). В общем, английский у Пепа хромал.

В Нью-Йорк тренер ехал с целью подтянуть язык. Брал ли репетитора, неясно. Но среда и деловые встречи (например, с Вуди Алленом) точно помогали практиковаться. Потом Пеп переключился на немецкий и уехал в «Баварию». Но в какой-то момент Гвардиола налег на английский. В этом помогали сериалы Netflix.

Английский у Пеп хороший, но иногда он удивлял: после матча с «Арсеналом» в 2016 году зачем-то назвал Арсена Венгера «главнокомандующим» («commander-in-chief»), а не главным тренером.

«Я смотрел много сериалов Netflix и именно поэтому говорю так, – объяснялся Гвардиола. – Главнокомандующий и полковник – я часто использую эти слова».

Английский Гвардиолы на 4 из 5. Немного хромает грамматика

Узнать, насколько Пеп хорош в английском, нам помогут носители языка. В 2017-м энтузиасты с маленького ютуб-канала Learn English With Football проанализировали несколько предложений с пресс-конференции тренера перед игрой с «Суонси». Была только одна грубая ошибка. Вместо attack outside («атаковать извне») следовало сказать out wide («атаковать флангами/широко»).

В 2022-м англичанин Мэтт Слэйд, преподаватель и автор ютуб-канала Fluent Football о футбольном английском, более комплексно проанализировал речь Пепа. Он оценил лексикон тренера, произношение и грамматику (по части построения предложений).

Словарному запасу Пепа ведущий поставил 4 из 5. Ему понравилось, что тренер использовал не самые очевидные глаголы во фразах «create problems» и «win the ball». По мнению Мэтта, большинство британцев выбрало бы примитивные варианты вроде «do/make problems». Единственная ошибка во фразе «flick the ball». Мэтт говорит, что стоило добавить on в конце. Фраза «flick the ball on» значит, что игрок не передерживает мяч и быстро с ним расстается.

Произношение тоже 4 из 5. Пеп разговаривает на английском как типичный испанец. Например, слово this он произносит не «зис», а «дис». Как многие испанцы, Гвардиола говорит на английском быстро. И из-за этого Мэтт не расслышал одну фразу.

С грамматикой дела похуже – 3 из 5. Вместо «press high» («прессинговать высоко») Пеп сказал «high press». Во фразе «win any ball» тренер «Ман Сити» не поставил слово ball во множественное число. Иногда, говоря о прошлом, Пеп использовал настоящее время, что не совсем корректно.

За коммуникационные навыки Мэтт дал 5 из 5. Общая оценка: 4 из 5.

Гвардиола иногда путается в языках. Выглядит забавно

В 2014-м Пеп на пресс-конференции после матча Лиги чемпионов блеснул знаниями и две минуты отвечал на вопросы на четырех языках: немецком, английском, испанском и итальянском.

Иногда он все настолько перемешивает, что забывает, на каком языке отвечать. В 2016-м тренер поприветствовал журналистов сначала на немецком, потом на испанском. Начал говорить по-испански, но вдруг вспомнил, что должен говорить по-немецки, и схватился за лоб.

В 2017-м Пеп на английском ответил на вопрос испанского журналиста. В конце, когда тренер понял, что натворил, воскликнул: «Вот черт!».

Пеп заставлял всех в «Ман Сити» учить английский (хорошо, что там не играл Тевес) и ссорился с Абидалем из-за французского

После прихода в «Ман Сити» Гвардиола заставил учить английский всех футболистов, у которых были проблемы с языком. Особенно ленились аргентинцы – Отаменди и Агуэро.

«Мы все обязаны выучить английский, потому что на этом языке проходят командные собрания. Все общение на английском. А он хочет, чтобы все футболисты понимали каждое слово», – рассказывал Отаменди осенью 2016-го.

Хорошо, что Пеп не застал в «Ман Сити» Карлоса Тевеса. Аргентинец принципиально не хотел учить английский – из-за призыва дяди на Фолклендскую войну, которая разгорелась в 80-х между Аргентиной и Великобританией. После армии дядя страдал и часто пил, хотя в лучшие годы играл в системе «Ривер Плейта». Позиция у Тевеса была простая: «Я думал: «Ладно, я приехал в Англию работать, но погружаться в культуру не собираюсь. Если вы хотите со мной поговорить, учите испанский, потому что учить английский я не стану».

Конфликт на почве языка у Пепа однажды возник в «Барсе». Тренеру на предсезонном сборе в США не понравилось, что Эрик Абидаль и Тьерри Анри разговаривали между собой на французском. Эрик ответил жестко: «Не разговаривай со мной как с ребенком. Если я не могу говорить по-французски с Анри, почему каталонцы говорят между собой на каталанском?». Возникла напряженность, но спор в итоге погасили.

Видимо, Пеп хотел, чтобы в «Барсе» все общались по-испански. Дмитрий Чигринский вспоминал, как Гвардиола сразу после перехода предложить ему заниматься испанским прямо на базе. Но Дмитрий нашел частную школу и быстро освоил новый язык.

Пеп топит за каталанский язык и просил Швецию признать его официальным для ЕС

Ну и, конечно, Гвардиола как борец за права Каталонии поддерживает каталанский язык. В прошлом году Испания предложила Еврокомиссии включить каталанский в список официальных языков ЕС. Всего у Европейского союза 24 официальных языка. И это не формальность: все юридические документы, а также все дебаты в Европейском парламенте и Европейской комиссии должны быть переведены на 24 языка.

Еще до официального заседания против включения каталанского в число официальных языков выступала Швеция. И Пеп пытался разрулить ситуацию, записав обращение к премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону с просьбой проголосовать за то, чтобы каталанский был признан официальном языком Евросоюза.

«Это сообщение для премьер-министра Швеции, господина Ульфа Кристерссона. Правительство Испании обратилось к Евросоюзу с просьбой признать каталанский официальным языком ЕС наряду с другими 24 языками.

Чтобы это стало реальностью, все страны должны проголосовать «за». На нашем языке говорят 10 миллионов человек, он часть европейского культурного наследия.

Я прошу Швецию признать каталанский, мой родной язык, официальным языком Союза. Спасибо большое», – сказал Гвардиола.

Просьба Пепа не помогла. Каталанский не стали признавать официальным языком ЕС. В основном из-за финансовых расходов, которые потребуются на перевод всех документов.

Гвардиола и политика: топит за независимость Каталонии, считает Испанию авторитарной, восхищается голосованием за Брексит

