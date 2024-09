«За деньги − да». Модель Onlyfans заплатила Фабрицио Романо за видео с непристойной фразой

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо попал в очень необычную для себя ситуацию. По заказу модели OnlyFans Эльзы Тори он вынужденно произнес довольно непристойную фразу.

Девушка прославилась в интернете не только размещением откровенных фотографий, но и активным присутствием в социальных сетях, где она демонстрирует любовь к футболу. Она не скрывает, что любит английский «Халл» и постоянно делает отсылки к команде.

«Барселона» сделала все возможное, чтобы подписать со мной контракт, но для меня есть только одна команда #hcafc »

В последние дни она решила заработать дополнительную популярность через пародию на Фабрицио Романо. Когда Абу Камара стал игроком «Халла», девушка объявила о его трансфере в стиле итальянца. Но вместо знаменитой фразы Here We Go она сказала Twist My Nips («Крути мои соски»).

История получила продолжение, так как девушка не остановилась на этом и заставила Романо повторить цитату. Как она это сделала? На специальной платформе Cameo можно заказать видеопослание от знаменитостей. Фабрицио зарегистрирован там и его услуги оцениваются в 135 евро.

«Эльза Тора, Here we Go, или, как я должен сказать, Twist My Nips. Эксклюзивная новость: «Твое видео, снятое перед закрытием трансферного окна, было самым популярным». Удачи!»

Реклама точно удалась, так как видео с Фабрицио Романо посмотрело как минимум 3 млн человек.