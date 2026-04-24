«Ман Сити» ведет переговоры с Мареской на случай ухода Пепа. «Челси» не сможет заблокировать соглашение, но рассчитывает на компенсацию от тренера (Бен Джейкобс)
Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска и «Манчестер Сити» ведут переговоры на фоне возможного ухода из клуба тренера Пепа Гвардиолы, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Отмечается, что у специалиста остаются контрактные обязательства перед лондонским клубом, но тот не сможет заблокировать потенциальное соглашение.
Мареска покинул «Челси» в январе 2026 года. Клуб считает, что имеет право на компенсацию, если итальянец вернется к работе. Сумма выплаты будет определена позднее.
Подчеркивается, что заплатить должен будет именно Мареска, а не его новый клуб.
Тренер может заменить Пепа Гвардиолу на посту, если тот покинет команду этим летом. Срок действующего контракта Пепа рассчитан до 2027 года.
Гвардиола примет решение о будущем только по окончании сезона. Мареска, Алонсо, Компани – в шорт-листе «Ман Сити» на случай ухода Пепа
Чаще всего контракты не расторгают в привычном смысле слова как мы понимаем.
То есть уволили - выплатили компенсацию - никто ни с кем юридически не связан.
На самом же деле, чаще всего юридически тренера отстраняют, а не увольняют и он, фактически, всё ещё сидит на зарплате (такой же/меньше/больше - не важно). Связано это с тем, чтобы не выплачивать всю сумму целиком.
Ещё может быть ситуация, при котором юридически договор составлен как желание самого тренера покинуть клуб с некоторыми преференциями в сторону работодателя. Например, у прошлого работодателя есть пункт о том, что он в течении какого-то срока не может выходить принимать прямых конкурентов, если не выплатит компенсацию.
В общем и целом, ситуация крайне частая, все этим пользуются.
Каждый пытается защитить свои интересы.
Опять же, важно понимать, что все вот эти "добровольные отказы от компенсаций" не связаны с тем, что у сторон уж очень добрые отношения.
Это чаще либо налогово-бухгалтерские игры, либо попытка освободить себя от каких-то обязательств (например прямой запрет, о котором тут написано), либо потому что хочет определённую сумму сразу и без разных заморочек.
Например, в обычном российском трудовом праве есть "сокращение".
В теории, при сокращении ты можешь получать от работодателя полную свою зарплату в течении 5 месяцев, но для этого нужно будет после 3-го месяца чуть ли не сальто крутить всё время.
Поэтому проще договориться с работодателем о сумме поменьше (например 3 среднемесячных заработка), получить её, расторгнуть трудовой по соглашению сторон и спокойно выходить на новую работу с приличной суммой в кармане. Она при этом не будет размазана, а выплатится сразу + ещё и налогом облагаться чаще всего не будет.
Мареска же доказал, что мотиватор он от Бога. Любую команду на стадии плей-офф он вынесет вперед ногами. Единственное что беспокоит, Энцо Мареска не очень хороший на длинной дистанции как чемпионат. Он чистый кубковый тренер как Анчелотти