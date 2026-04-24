«Ман Сити» ведет переговоры с Мареской на случай ухода Пепа. «Челси» не сможет заблокировать соглашение, но рассчитывает на компенсацию от тренера (Бен Джейкобс)

Экс-тренер «Челси» Мареска ведет переговоры с «Сити».

Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска и «Манчестер Сити » ведут переговоры на фоне возможного ухода из клуба тренера Пепа Гвардиолы, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Отмечается, что у специалиста остаются контрактные обязательства перед лондонским клубом, но тот не сможет заблокировать потенциальное соглашение.

Мареска покинул «Челси » в январе 2026 года. Клуб считает, что имеет право на компенсацию, если итальянец вернется к работе. Сумма выплаты будет определена позднее.

Подчеркивается, что заплатить должен будет именно Мареска, а не его новый клуб.

Тренер может заменить Пепа Гвардиолу на посту, если тот покинет команду этим летом. Срок действующего контракта Пепа рассчитан до 2027 года.

Гвардиола примет решение о будущем только по окончании сезона.