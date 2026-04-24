  • «Ман Сити» ведет переговоры с Мареской на случай ухода Пепа. «Челси» не сможет заблокировать соглашение, но рассчитывает на компенсацию от тренера (Бен Джейкобс)
Экс-тренер «Челси» Мареска ведет переговоры с «Сити».

Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска и «Манчестер Сити» ведут переговоры на фоне возможного ухода из клуба тренера Пепа Гвардиолы, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Отмечается, что у специалиста остаются контрактные обязательства перед лондонским клубом, но тот не сможет заблокировать потенциальное соглашение.

Мареска покинул «Челси» в январе 2026 года. Клуб считает, что имеет право на компенсацию, если итальянец вернется к работе. Сумма выплаты будет определена позднее.

Подчеркивается, что заплатить должен будет именно Мареска, а не его новый клуб.

Тренер может заменить Пепа Гвардиолу на посту, если тот покинет команду этим летом. Срок действующего контракта Пепа рассчитан до 2027 года.

Гвардиола примет решение о будущем только по окончании сезона. Мареска, Алонсо, Компани – в шорт-листе «Ман Сити» на случай ухода Пепа

Опубликовал: Максим Федер
Источник: talkSPORT
То есть они уволили тренера, сумели договориться с ним, он даже отказался от компенсации, которая ему очевидно полагалась за увольнение. А теперь хотят чтобы ОН им заплатил?!
Ответ Евгений Сидоров
То есть они уволили тренера, сумели договориться с ним, он даже отказался от компенсации, которая ему очевидно полагалась за увольнение. А теперь хотят чтобы ОН им заплатил?!
Это за будущий моральный вред от побед Марески в Сити
Ответ Евгений Сидоров
То есть они уволили тренера, сумели договориться с ним, он даже отказался от компенсации, которая ему очевидно полагалась за увольнение. А теперь хотят чтобы ОН им заплатил?!
Это нормальная практика.
Чаще всего контракты не расторгают в привычном смысле слова как мы понимаем.
То есть уволили - выплатили компенсацию - никто ни с кем юридически не связан.

На самом же деле, чаще всего юридически тренера отстраняют, а не увольняют и он, фактически, всё ещё сидит на зарплате (такой же/меньше/больше - не важно). Связано это с тем, чтобы не выплачивать всю сумму целиком.

Ещё может быть ситуация, при котором юридически договор составлен как желание самого тренера покинуть клуб с некоторыми преференциями в сторону работодателя. Например, у прошлого работодателя есть пункт о том, что он в течении какого-то срока не может выходить принимать прямых конкурентов, если не выплатит компенсацию.

В общем и целом, ситуация крайне частая, все этим пользуются.
Каждый пытается защитить свои интересы.

Опять же, важно понимать, что все вот эти "добровольные отказы от компенсаций" не связаны с тем, что у сторон уж очень добрые отношения.
Это чаще либо налогово-бухгалтерские игры, либо попытка освободить себя от каких-то обязательств (например прямой запрет, о котором тут написано), либо потому что хочет определённую сумму сразу и без разных заморочек.

Например, в обычном российском трудовом праве есть "сокращение".
В теории, при сокращении ты можешь получать от работодателя полную свою зарплату в течении 5 месяцев, но для этого нужно будет после 3-го месяца чуть ли не сальто крутить всё время.
Поэтому проще договориться с работодателем о сумме поменьше (например 3 среднемесячных заработка), получить её, расторгнуть трудовой по соглашению сторон и спокойно выходить на новую работу с приличной суммой в кармане. Она при этом не будет размазана, а выплатится сразу + ещё и налогом облагаться чаще всего не будет.
у Пепа наконец-то начало получаться с новыми игроками, с чего бы ему менять место работы досрочно?
Ответ ladoga1242
у Пепа наконец-то начало получаться с новыми игроками, с чего бы ему менять место работы досрочно?
Просто устал человек. Не ушел раньше потому что хотел на мажорной ноте покинуть клуб. А тут можно и чемпионат и кубок на финише забрать и уйти по царски
Ответ ladoga1242
у Пепа наконец-то начало получаться с новыми игроками, с чего бы ему менять место работы досрочно?
а ты не думаешь о здоровье Пепа?
Мне кажется Мареска знал об уходе Пепа, А Пеп предложил его владельцам , как лучшего из нынешних тренеров соответствующих ценностям и принципам клуба!
Я сразу же после увольнения Марески здесь написал, что Пеп, после победы Челси над Барсой, договорился с Мареской, что тот возглавит Сити сразу после этого сезона, т.к. сам Пеп уже устал от всего этого. Сразу же Мареска стал саботировать свою работу (чтобы получить компенсацию за увольнение), отчего результаты команды резко пошли вниз. Руководство прослышало об этом и уволило Мареску, не став тянуть кота за хвост, и сделало это настолько поспешно, что пригласило первого попавшего под руку - Росеньора. А Мареске намекнули, что могут обнародовать свой инсайд о его скрытых переговорах, поэтому тот отказался от компенсации. Пока что, эта теория находит подтверждение.
Ответ versus_
Я сразу же после увольнения Марески здесь написал, что Пеп, после победы Челси над Барсой, договорился с Мареской, что тот возглавит Сити сразу после этого сезона, т.к. сам Пеп уже устал от всего этого. Сразу же Мареска стал саботировать свою работу (чтобы получить компенсацию за увольнение), отчего результаты команды резко пошли вниз. Руководство прослышало об этом и уволило Мареску, не став тянуть кота за хвост, и сделало это настолько поспешно, что пригласило первого попавшего под руку - Росеньора. А Мареске намекнули, что могут обнародовать свой инсайд о его скрытых переговорах, поэтому тот отказался от компенсации. Пока что, эта теория находит подтверждение.
Заговор) и Пеп очень устал от всего этого ! Штамповать в кризисный год внутренний требл, что озабочен ктоже его сменит, ой прямо как лично договорился) и теория подтверждена) это Санечка стал провоцировать комиссию чтобы его уволили прямо с компенсацией, вот же все причины провала шапито по имени Челси а не то что разогнали команду прлви собранную Абрамовичем и набрали клоунов
Значит если не заберёт чемп - точно уйдет.
Готов спорить что эта новость вброс. Между Пепом и МанСити знак равенства и формулировка "на случай ухода Пепа" абсолютно невозможна. Сити сверхдолгосрочный и последовательный проект и неожиданно для клуба Пеп никогда не уйдет. Он предупредит заранее чтобы клуб спокойно договаривался - тем самым психологически не подставляет команду. И, если честно, мне кажется что Сити уже давно определился со сменщиком и возможно даже предварительно соглашение какое-то уже есть.
Ответ Свидетель Ибрагима Афеллая
Готов спорить что эта новость вброс. Между Пепом и МанСити знак равенства и формулировка "на случай ухода Пепа" абсолютно невозможна. Сити сверхдолгосрочный и последовательный проект и неожиданно для клуба Пеп никогда не уйдет. Он предупредит заранее чтобы клуб спокойно договаривался - тем самым психологически не подставляет команду. И, если честно, мне кажется что Сити уже давно определился со сменщиком и возможно даже предварительно соглашение какое-то уже есть.
Приятно почитать людей, которые пытаются мыслить аналитически, а не выдумывают галимый конспирологический бред
Это будет огромный ошибкой.
Кое-что я вам скажу: Пеп всегда сильно зависел от своих помощников по части мотивации игроков. Был Артета помощником, сити играл мощно и всех сносил. Пришел другой сразу проиграли Ливерпулю чемпионство. Как только помощником стал Мареска, так сразу же в тот год вытащили требл и все трофеи того года.
Мареска же доказал, что мотиватор он от Бога. Любую команду на стадии плей-офф он вынесет вперед ногами. Единственное что беспокоит, Энцо Мареска не очень хороший на длинной дистанции как чемпионат. Он чистый кубковый тренер как Анчелотти
Любой кандидат на замену Пепу - это огромный риск. Тут многое от фортуны будет зависеть,🫡 а не от квалификации специалиста😇....🙃
