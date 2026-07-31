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  4. Операционный директор ФИФА Лямур раскритиковал план Инфантино по продаже прав на ЧМ: «Проект не должен быть реализован. Если это означает, что я потеряю работу, то так тому и быть»

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Операционный директор ФИФА Лямур раскритиковал план Инфантино по продаже прав на ЧМ: «Проект не должен быть реализован. Если это означает, что я потеряю работу, то так тому и быть»
Операционный директор ФИФА Лямур: проект Инфантино нельзя реализовывать.

Главный операционный директор ФИФА Кевин Лямур заявил, что сотрудники были «обмануты» в результате отсутствия открытости со стороны Инфантино при разработке схемы продажи части прав на чемпионат мира частным инвесторам и «заслуживают большего, чем презрение и запугивание».

«Это проект одного человека. Этот проект не только не должен быть реализован, но и настало время, когда политические лидеры футбола должны задать себе правильные вопросы и принять правильные решения», – подчеркнул менеджер.

Лямур не подал в отставку с поста, который занимал с 2024 года, но заявил, что чувствует себя в долгу перед своими коллегами.

«И если это означает, что я потеряю работу, то так тому и быть. Я пойму и отнесусь с уважением к этому решению. По крайней мере, сегодня ночью я буду спать спокойно», – отметил Лямур.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Associated Press
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Комментарии

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Что-то все от Инфантино отмораживаются в ФИФА,он что в одно едало этот план выдвинул?Постоял,посидел возле Дони и опылился "исключительностью"?
ОтветBaskerville
Что-то все от Инфантино отмораживаются в ФИФА,он что в одно едало этот план выдвинул?Постоял,посидел возле Дони и опылился "исключительностью"?
все в верхушке фифа всё знали, теперь свои зады отмывают, чтоб не улететь с должности
ОтветDzhansug Bukiya
все в верхушке фифа всё знали, теперь свои зады отмывают, чтоб не улететь с должности
«Вовремя предать — это не предать, это предвидеть» ©
У него обязательно должна быть помощница/помощник по фамилии Тужур😅😅😅
я ожидал, что сегодня ФИФА перейдет в контратаку, а они что-то промямлили про "вы не так нас поняли", и сами все (кроме лысика, разумеется) стали выступать против продажного плана.
Какая любовная фамилия
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