Операционный директор ФИФА Лямур раскритиковал план Инфантино по продаже прав на ЧМ: «Проект не должен быть реализован. Если это означает, что я потеряю работу, то так тому и быть»

Операционный директор ФИФА Лямур: проект Инфантино нельзя реализовывать.

Главный операционный директор ФИФА Кевин Лямур заявил, что сотрудники были «обмануты» в результате отсутствия открытости со стороны Инфантино при разработке схемы продажи части прав на чемпионат мира частным инвесторам и «заслуживают большего, чем презрение и запугивание».

«Это проект одного человека. Этот проект не только не должен быть реализован, но и настало время, когда политические лидеры футбола должны задать себе правильные вопросы и принять правильные решения», – подчеркнул менеджер.

Лямур не подал в отставку с поста, который занимал с 2024 года, но заявил, что чувствует себя в долгу перед своими коллегами.

«И если это означает, что я потеряю работу, то так тому и быть. Я пойму и отнесусь с уважением к этому решению. По крайней мере, сегодня ночью я буду спать спокойно», – отметил Лямур.

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