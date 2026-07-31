Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» Сазонов перейдет в «Хетафе» бесплатно. У защитника истек контракт с «Торино»

Сазонов бесплатно переходит в «Хетафе».

«Хетафе » подпишет грузинского защитника Сабу Сазонова на правах свободного агента, сообщает Marca.

У футболиста, ранее выступавшего за «Зенит » и «Динамо », истек контракт с «Торино ».

В прошлом сезоне Серии А Сазонов не сыграл ни одного матча. Статистику 24-летнего игрока можно увидеть по ссылке .