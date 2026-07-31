Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» Сазонов перейдет в «Хетафе» бесплатно. У защитника истек контракт с «Торино»
Сазонов бесплатно переходит в «Хетафе».
«Хетафе» подпишет грузинского защитника Сабу Сазонова на правах свободного агента, сообщает Marca.
У футболиста, ранее выступавшего за «Зенит» и «Динамо», истек контракт с «Торино».
В прошлом сезоне Серии А Сазонов не сыграл ни одного матча. Статистику 24-летнего игрока можно увидеть по ссылке.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Marca
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