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  4. Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» Сазонов перейдет в «Хетафе» бесплатно. У защитника истек контракт с «Торино»

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Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» Сазонов перейдет в «Хетафе» бесплатно. У защитника истек контракт с «Торино»
Сазонов бесплатно переходит в «Хетафе».

«Хетафе» подпишет грузинского защитника Сабу Сазонова на правах свободного агента, сообщает Marca. 

У футболиста, ранее выступавшего за «Зенит» и «Динамо», истек контракт с «Торино».

В прошлом сезоне Серии А Сазонов не сыграл ни одного матча. Статистику 24-летнего игрока можно увидеть по ссылке

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Marca
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Комментарии

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Болельщики Динамо, которым не нравится Бувач, - вспоминайте, что он как-то умудрился впарить итальянцам Сазонова, причём за деньги, при том, что игрок тогда даже не был основным в Динамо.
ОтветDmitry Orlov
Болельщики Динамо, которым не нравится Бувач, - вспоминайте, что он как-то умудрился впарить итальянцам Сазонова, причём за деньги, при том, что игрок тогда даже не был основным в Динамо.
Там ещё помогли игры за сборную) А в клубе 24 матча было за сезон как-то. Шварц тоже умеет засветить такие поленья)
Ответmaddd
Там ещё помогли игры за сборную) А в клубе 24 матча было за сезон как-то. Шварц тоже умеет засветить такие поленья)
При Шварце-то он как раз особо не играл, он эти 24 матча за сезон сыграл при Йокановиче, во времена когда Бальбуэна контракт на год приостановил.
Физические данные шикарные для защитника, но вот с "головой" проблемы. Травма конечно тоже подкосила-жаль.
из итальянского лазарета в испанский лазарет... после крестов вроде ни разу не вышел на поле в официальных матчах
Удивительно, почти 2 года не играл и попал в команду Ла Лиги. Агент видимо неплохо сработал.
Ответdreamstep
Удивительно, почти 2 года не играл и попал в команду Ла Лиги. Агент видимо неплохо сработал.
Он отлично играл за молодежную сборной Грузии. Хетафе еще пол года назад хотела его преобрести но опаздали с документами.
Ну и нормально)
Все же попал в Хетафе спустя год. Хоть тот имейл указали?)
ОтветGarikus89
Все же попал в Хетафе спустя год. Хоть тот имейл указали?)
Бордалас раскрыл потенциал грузина Мамрдашвили, может раскроет и Саба Сазонова?
ОтветRobert Korsantes
Бордалас раскрыл потенциал грузина Мамрдашвили, может раскроет и Саба Сазонова?
Там такая история травм, что боюсь, не в тренере дело. Но кто знает)
Очередной воспитанник Зенита, а вы и дальше скулите что у Зенита нет своих воспитанников)
ОтветАлександр Коларов
Очередной воспитанник Зенита, а вы и дальше скулите что у Зенита нет своих воспитанников)
А в Зените нет воспитанников , но одного !!! Все куплено )))
Человек не играл 2 года в футбол... кто ответственен за селекцию в Хетафе? Хотят в Сегунду?
Эта хорошая новост, уже почти +_15 Грузинских футоболистов с нового сезона будут играть в клубах из ТОП_ 5
1. Хвича Кварацхелия(ПСЖ)
2. Жорж Микаутадзе и
3. Цитайшвили ( Вильяреал)
4.Мамардашвили( Ливерпуль)
5.Салия( Ньюкасл)
6.Гулиашвили( Рассинг)
7. Кочорашвили( Севилия)
8.Сазонов (Хетафе)
9.Чакветадзе и
10. Гогличидзе( Удинезе)
11.Квернадзе ( Фрозиноне)
12.Квирикадзе(Париж фк)
13. Лочошвили( Кельн)
14. Зурико ждем в Аталанта,
15. Меквабишвили в Хетафе, а также
16 .Бартишвили купил Лондонский Арсенал но прибуди в клуб когда ему испонится в следующем году 18
ОтветRobert Korsantes
Эта хорошая новост, уже почти +_15 Грузинских футоболистов с нового сезона будут играть в клубах из ТОП_ 5 1. Хвича Кварацхелия(ПСЖ) 2. Жорж Микаутадзе и 3. Цитайшвили ( Вильяреал) 4.Мамардашвили( Ливерпуль) 5.Салия( Ньюкасл) 6.Гулиашвили( Рассинг) 7. Кочорашвили( Севилия) 8.Сазонов (Хетафе) 9.Чакветадзе и 10. Гогличидзе( Удинезе) 11.Квернадзе ( Фрозиноне) 12.Квирикадзе(Париж фк) 13. Лочошвили( Кельн) 14. Зурико ждем в Аталанта, 15. Меквабишвили в Хетафе, а также 16 .Бартишвили купил Лондонский Арсенал но прибуди в клуб когда ему испонится в следующем году 18
Выглядит хорошо, жаль на результатах сборной положительно не сказывается.
Ответramoncarlos
Выглядит хорошо, жаль на результатах сборной положительно не сказывается.
Думаю Грузия сейчас проходит путь Норвегии, через пару сезонов уже минимум 30 грузинских футболистов будет играть в топ-5. А так чтобы был прогресс у сбороной, надо менять главного тренера, Саньел очень посредственный и суетливый тренер, Нужно назачит Сванадзе или какого нибудь идееиного Баска .
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