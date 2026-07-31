Медосмотр Гимараэса в «Арсенале» запланирован на следующую неделю. «Ньюкасл» продаст хавбека за 77 млн фунтов и бонусы
Гимараэс пройдет медосмотр в «Арсенале» на следующей неделе.
Бруно Гимараэс может стать игроком «Арсенала» уже в начале августа.
Daily Mail сообщает, что лондонцы в целом согласовали переход полузащитника за 77 млн фунтов и бонусы. Остается уладить детали, но заключение сделки уже близко.
Утверждается, что медосмотр бразильца запланирован на следующую неделю.
Матье Вальбуэна
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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Но, наверное, хорошо, когда отбитые за тебя.
Вроде, лучше Субименди, но за такие деньги это просто развод..
Хз, как относиться к этому трансферу, время покажет.