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  4. Медосмотр Гимараэса в «Арсенале» запланирован на следующую неделю. «Ньюкасл» продаст хавбека за 77 млн фунтов и бонусы

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Медосмотр Гимараэса в «Арсенале» запланирован на следующую неделю. «Ньюкасл» продаст хавбека за 77 млн фунтов и бонусы
Гимараэс пройдет медосмотр в «Арсенале» на следующей неделе.

Бруно Гимараэс может стать игроком «Арсенала» уже в начале августа.

Daily Mail сообщает, что лондонцы в целом согласовали переход полузащитника за 77 млн фунтов и бонусы. Остается уладить детали, но заключение сделки уже близко.

Утверждается, что медосмотр бразильца запланирован на следующую неделю.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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Комментарии

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помнится, как все исака опрадывали, мол если игрок хочет уйти, надо продовать за первую же предложеную сумму, а в итоге ушел только тогда, когда требования ню было выполнены, а сандро и бруно, ушли без скандалов, и только тогда, когда условия клуба были выполнены, хотя за них тоже просили не маленькие суммы
Можно поздравить канониров с таким приобретением шикарным, Бруно Гимараешь на все руки мастер в центре и очень много даст Арсеналу, а Сороки в перестройку уходят видимо, из того топового центра поля который вывел команду в Лч остался только Жоэлинтон...
Куда Арсеналу столько?
ОтветpKaparika
Куда Арсеналу столько?
Мерино сломался-так некому играть было.
ОтветpKaparika
Куда Арсеналу столько?
Одегард не особо тянул в этом сезоне, так что норм всё.
Объективно сейчас на рынке 2 топ звезды на левый фланг - Хвича и Вини. Ни одного полписать не получится. Поэтому ставка на фланг на Мартинелли и Эзе. Гарантии стабильности Эдегора нет. Так что появление Гимараеша очень кстати. Меня только печалит продажа Троссарда. А так, все логично, топ игрок, других и не надо.
ОтветMike Denisovs
Объективно сейчас на рынке 2 топ звезды на левый фланг - Хвича и Вини. Ни одного полписать не получится. Поэтому ставка на фланг на Мартинелли и Эзе. Гарантии стабильности Эдегора нет. Так что появление Гимараеша очень кстати. Меня только печалит продажа Троссарда. А так, все логично, топ игрок, других и не надо.
И ещё Йылдыз
ОтветMike Denisovs
Объективно сейчас на рынке 2 топ звезды на левый фланг - Хвича и Вини. Ни одного полписать не получится. Поэтому ставка на фланг на Мартинелли и Эзе. Гарантии стабильности Эдегора нет. Так что появление Гимараеша очень кстати. Меня только печалит продажа Троссарда. А так, все логично, топ игрок, других и не надо.
А грек?
Бедный Ньюкасл, кто же там играть то будет в грядущем сезоне? Продавать продают, а покупок нет(
ОтветСергей Николаев
Бедный Ньюкасл, кто же там играть то будет в грядущем сезоне? Продавать продают, а покупок нет(
перезапуск проекта будет, считай ушли все топы, причем за хорошие деньги пришел новый тренер
ОтветСергей Николаев
Бедный Ньюкасл, кто же там играть то будет в грядущем сезоне? Продавать продают, а покупок нет(
Как нет? Четырёх чуваков подписали в это ТО.
Кем Ньюкасл играть будет? И тренер новый...
Игрок добротный но какой-то отбитый. Никогда не нравился.
Но, наверное, хорошо, когда отбитые за тебя.
Вроде, лучше Субименди, но за такие деньги это просто развод..
Хз, как относиться к этому трансферу, время покажет.
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