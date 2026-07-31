Медосмотр Гимараэса в «Арсенале» запланирован на следующую неделю. «Ньюкасл» продаст хавбека за 77 млн фунтов и бонусы

Гимараэс пройдет медосмотр в «Арсенале» на следующей неделе.

Бруно Гимараэс может стать игроком «Арсенала » уже в начале августа.

Daily Mail сообщает, что лондонцы в целом согласовали переход полузащитника за 77 млн фунтов и бонусы. Остается уладить детали, но заключение сделки уже близко.

Утверждается, что медосмотр бразильца запланирован на следующую неделю.